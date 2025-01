Vereador é suspeito de pagar campanha com verba de esposa, deputada do PL

Do UOL, em São Paulo

O Ministério Público Eleitoral do Rio de Janeiro abriu uma investigação para apurar a suspeita de que um vereador teria usado dinheiro do gabinete de sua esposa, que é deputada estadual, durante a campanha eleitoral. O casal nega todas as acusações.

O que aconteceu

Fernando Armelau (PL) teria usado funcionários do gabinete da deputada e contabilizado doações para sua campanha. Ele é casado com a deputada Índia Armelau (PL-RJ), que foi candidata a vice-prefeita na chapa de Alexandre Ramagem (PL). O caso foi revelado pelo RJ TV, da TV Globo, neste sábado (11).

Investigação da Promotoria Eleitoral foi instaurada dias antes da posse em 1º de janeiro. Ao jornal, o ex-chefe de gabinete da deputada afirmou que o vereador "praticamente mandava" nos funcionários da Alerj, que trabalhavam no gabinete de Índia.

Fernando nega as irregularidades e diz que a "denúncia é completamente mentirosa, canalha e maldosa". Eleito com mais de 14 mil votos, o vereador afirma que os "irresponsáveis autores responderão à Justiça".

A deputada não é investigada neste processo, mas está na mira do Ministério Público em outras apurações. Índia é suspeita de cometer rachadinha e manter funcionários fantasmas. Segundo o MP, uma investigação foi aberta após a reportagem do RJ TV revelar os casos.

O valor do auxílio alimentação pago aos funcionários era repassado a deputada, segundo os relatos. O ex-chefe de gabinete afirmou ao RJ TV que os servidores deveriam sacar o dinheiro e fazer a entrega na casa da parlamentar ou em uma sala do gabinete.

Índia afirma que sofre ataques de pessoas que frequentavam sua casa e não aceitaram demissão. A dispensa teria ocorrido, segundo ela, por desempenho insuficiente e quebra de confiança, "inclusive assédio contra membros da minha equipe".

Eu não pratico ilegalidades, e todas as medidas legais cabíveis serão tomadas contra aqueles que mentem, caluniam e tentam denegrir a minha imagem. Tenho tranquilidade para dizer que o meu mandato é íntegro, e que eu não me submeto a mau-caratismo e chantagens. Todas as calúnias e difamação não vão prevalecer.

Índia Armelau em nota enviada à imprensa

Denúncia completamente mentirosa, canalha e maldosa, em que os irresponsáveis autores responderão à Justiça. Todos os recursos utilizados na campanha foram diretos do fundo eleitoral, são transparentes, foram auditados e aprovados pelo TRE.

Fernando Armelau, vereador, em nota enviada à imprensa

Assessor foi ameaçado, diz deputada

Um dos ex-funcionários que relatou as supostas irregularidades no gabinete da deputada teria sido ameaçado, segundo Índia. A parlamentar divulgou nas redes sociais um vídeo em que mostra um termo de declaração.

O UOL teve acesso ao documento e nele o ex-funcionário diz que o ex-chefe de gabinete ofereceu dinheiro para gravar as imagens. O homem nega que tenha devolvido algum valor para deputada e se diz arrependido. A reportagem tenta localizar o ex-assessor e o ex-chefe de gabinete.