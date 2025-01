Rússia diz que continuará com projetos de petróleo e gás apesar das sanções dos EUA

MOSCOU (Reuters) - A Rússia dará continuidade a seus grandes projetos de petróleo e gás, apesar das novas e abrangentes sanções impostas pelos Estados Unidos, disse o Ministério das Relações Exteriores da Rússia neste sábado.

A pasta também disse que a Rússia responderá às ações "hostis" de Washington enquanto elabora sua estratégia externa.

"Apesar das convulsões na Casa Branca e das maquinações do lobby russofóbico no Ocidente, tentando arrastar o setor de energia mundial para a 'guerra híbrida' desencadeada pelos Estados Unidos contra a Rússia, nosso país tem sido e continua sendo um participante importante e confiável no mercado global de combustíveis", disse.

(Reportagem de Vladimir Soldatkin)