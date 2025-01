Ucrânia recebe da UE primeira parcela de US$3 bi de empréstimo do G7

BRUXELAS (Reuters) - A Ucrânia recebeu sua primeira parcela de 3 bilhões de euros da parte da União Europeia de um empréstimo acordado pelos membros do G7 e apoiado pelos ganhos dos ativos soberanos russos congelados, informaram Kiev e Bruxelas nesta sexta-feira.

Em outubro, os líderes do G7 concordaram em conceder cerca de 50 bilhões de dólares em empréstimos à Ucrânia por meio de vários canais.

"Hoje, entregamos 3 bilhões de euros à Ucrânia, o primeiro pagamento da parte da UE do empréstimo do G7. Dando à Ucrânia o poder financeiro para continuar lutando por sua liberdade - e prevalecer", disse a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, no X.

O primeiro-ministro da Ucrânia, Denys Shmyhal, confirmou a transferência dos fundos em uma declaração no Telegram.

Os canais de financiamento acordados pelo G7 incluem um empréstimo da UE, a conta administrada por vários doadores do Fundo Monetário Internacional (FMI) para a Ucrânia e um recém-criado fundo intermediário financeiro para a Ucrânia no Banco Mundial.

Em dezembro de 2024, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos transferiu a parcela de 20 bilhões de dólares do empréstimo do G7 para o fundo do Banco Mundial.

(Por Max Hunder e Van Campenhout)