Prefeito de Praia Grande nomeia genro, sobrinha e neto como secretários

O prefeito de Praia Grande, Alberto Mourão (MDB), nomeou três familiares para secretarias municipais em seu sexto mandato.

O que aconteceu

Mourão assumiu como prefeito da cidade em 1º de janeiro deste ano. Ele já havia passado pela prefeitura em outras cinco oportunidades: de 1993 a 1996, de 2001 a 2008 e de 2013 a 2020.

Logo antes de assumir o cargo, a prefeitura anunciou a criação da Secretaria de Projetos Especiais e Estratégicos no dia 27 de dezembro, em nota publicada no site do executivo. "A Prefeitura de Praia Grande contará com uma nova secretaria para a gestão 2025/2028. A pasta de Projetos Especiais e Estratégicos será chefiada por Lucas Mourão Glerean."

Glerean, 26, é neto de Mourão. O currículo publicado no site da prefeitura diz que o agora secretário é formado no Mackenzie, fez intercâmbio em Nova York e na Kaplan International College. Ele trabalhou em uma empresa de consultoria brasileira e em uma plataforma "inovadora" de compartilhamento de locação de veículos de pessoas para pessoas.

Prefeitura diz que secretários "possuem experiência". Procurada pelo UOL, a gestão informou que "todos os secretários mencionados possuem experiência e qualificação comprovada para ocupar as funções" (leia mais abaixo).

Sem explicações sobre função da secretaria. Diferente das outras secretarias, não há descrição da função da pasta e do secretário no site da prefeitura. Segundo a gestão, "para a criação das secretarias não há nenhum tipo de impedimento jurídico e tão pouco impacto financeiro e orçamentário".

Além do neto, Mourão também nomeou o genro e a sobrinha. Cássio de Castro Navarro comandará a Secretaria de Governo, que gerencia o desempenho dos serviços prestados aos cidadãos e a avaliação das políticas públicas, enquanto Soraia Milan chefiará a Secretaria de Serviços Urbanos, responsável pela manutenção de equipamentos públicos e vias urbanas.

Navarro é empresário da construção civil e formado em Direito pela Unimes (Universidade Metropolitana de Santos), segundo a prefeitura. Ele entrou na política como vereador e, em 2013, a convite do próprio Mourão, foi chefe de gabinete da prefeitura.

Já Soraia é formada em Engenharia Civil e funcionária de carreira da prefeitura, concursada desde 2001. Ela começou a trabalhar na prefeitura em 1990, como supervisora administrativa na Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente.

A primeira-dama, Maria Del Carmen Padin Mourão, conhecida como Maruca, seguirá como presidente do Fundo Social de Solidariedade da cidade. De acordo com o site da prefeitura, ela não possui remuneração para o cargo.

Mourão ganhou a eleição em primeiro turno, com 64,66% dos votos, após vencer Danilo Morgado (União Brasil), com 18,57%, e Dr Lissandro (PL), com 12,83%. A ex-prefeita Raquel Chini (Republicanos), podia concorrer à reeleição, mas decidiu apoiar Mourão.

Praia Grande fica a 80 quilômetros de São Paulo e possui 365 mil habitantes. A cidade passa por um aumento de casos de virose, que atingiu a Baixada Santista.

É nepotismo?

O Supremo Tribunal Federal estabeleceu que é proibida a nomeação de familiares até o 3º grau, por violação ao princípio da moralidade. Primos são considerados parentes de 4º grau. A norma vale para posições administrativas, como funções comissionadas.

Estão livres da regra os cargos de natureza política. Ou seja, parentes podem ser nomeados como secretários municipais e estaduais desde que tenham formação adequada para a posição. Não pode haver um "desvio de finalidade da nomeação".

[Quando] o Poder Judiciário percebe que a nomeação tem finalidade única de favorecimento pessoal, de fraude à lei ou de nepotismo cruzado, é ilícito. Exemplo: a pessoa não tem qualificação nenhuma na área, nunca atuou ali, não tem conhecimento, de repente é alguém muito jovem que não tem experiência. Isso pode caracterizar um ilícito.

Rafael Cezar dos Santos, advogado especialista em direito eleitoral

O que diz a prefeitura

Procurada pelo UOL, a Prefeitura de Praia Grande enviou a seguinte nota:

Todos os secretários mencionados possuem experiência e qualificação comprovada para ocupar as funções. Reforçamos que o trabalho no Fundo Social de Solidariedade é voluntário (sem nenhuma remuneração ou subsídio) e que a secretária de Serviços Urbanos, permaneceu no cargo que já ocupava. Ela é servidora concursada, efetiva, estando na administração desde 1990. O secretário de Governo também já desempenhou esta função na gestão anterior.

Para a criação das secretarias não há nenhum tipo de impedimento jurídico e tão pouco impacto financeiro e orçamentário, tendo em vista que na reforma administrativa foram extintos alguns cargos e remanejados outros para as novas pastas, não tendo aumento de despesa.

A Secretaria de Projetos Especiais e Estratégicos foi criada com a visão de aproximar e entender ainda mais os anseios da população, das empresas, e empreendedores, buscando novos investidores para a cidade, como por exemplo, os projetos voltados ao cabeamentos de fibra ótica e parques tecnológicos, Data Centers, Hubs de Inovação, atividades retroportuárias, entre outros projetos inovadores que agregarão ainda mais estimulo ao turismo e a economia.