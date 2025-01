Miss do Paraná perde título após jogar bombinhas para espantar gatos

A Miss Araucária 2024 perdeu o título do concurso após a repercussão de um vídeo em que aparece jogando bombinhas para espantar gatos que estavam no fundo de uma casa onde ela passava a noite com amigas, em Curitiba.

O que aconteceu

"Vou estourar bombinhas para espantar eles", disse Gabrielly Vitória, de 19 anos, em gravação divulgada no início de janeiro. No vídeo, postado pela jovem em suas redes sociais, ela aparece jogando o artefato na direção em que os animais supostamente estavam. "Eles não deixam a Bruna dormir", disse ela, aos risos, em referência a uma amiga que estava na mesma casa.

Coordenação do Miss Araucária "destituiu" Gabrielly do título após repercussão negativa do vídeo. O anúncio foi feito por meio de uma nota divulgada no último dia 7 nas redes sociais do concurso, que informa que "não compactua" a atitude da miss.

O tradicional Miss Araucária teve acesso na manhã desta terça-feira (07) ao vídeo onde mostra a Miss Araucária 2024 soltando bombinhas para espantar os gatos da casa de uma pessoa. A coordenação do concurso não compactua com tal atitude e acreditamos que esta ação não representa o que se espera de uma miss, que entre outras coisas, está a defesa pelos animais. Portanto esta coordenação decide pela destituição do título da mesma

Coordenação do Miss Araucária, em nota divulgada no Facebook

Polícia Civil paranaense investiga caso como possível prática de maus-tratos a animais. Em nota, a assessoria do órgão informou nesta sexta-feira (10) que "a equipe policial iniciou as diligências e realiza oitivas e análise de imagens para dar prosseguimento nas investigações". Afirmou ainda que Gabrielly foi intimada e deverá prestar depoimento nos próximos dias.

Miss chegou a se desculpar após a divulgação do vídeo. "Gostaria de me dirigir a vocês para esclarecer um mal-entendido grave que envolveu meu nome e uma declaração mal interpretada sobre gatos. Quero afirmar, categoricamente, que não houve maus-tratos aos animais", disse ela no início de um vídeo postado nos Stories do seu perfil de Instagram.

"Vídeo divulgado foi editado e tirado de contexto, omitindo a parte em que corrijo minha fala e mostro que não havia gatos no local", seguiu. Ao fim da gravação, ele pede "desculpas por qualquer confusão ou revolta causada" e afirma que seu posto como Miss Araucária já havia terminado em novembro de 2024 e que, por isso, não poderia ter o título retirado pela organização do evento.