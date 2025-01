'Tenho poderes dados pelo povo', diz Maduro após posse em meio a acusações

O ditador Nicolás Maduro afirmou na tarde desta sexta-feira (10) "ter poderes dados pelo povo para enfrentar todas as circunstâncias presentes e futuras". A fala ocorreu após ele tomar posse como presidente da Venezuela para o terceiro mandato consecutivo, em meio a desconfiança sobre a vitória no pleito.

O que aconteceu

Maduro declarou ser "presidente constitucional" da Venezuela e disse não estar no cargo "como um covarde e entregue aos interesses imperiais". "Não acato ordens do imperialismo. Sou Nicolás Maduro Moros, homem do povo e dos bairros. Presidente constitucional, ratificado, juramentado, e comandante das Forças Armadas", afirmou durante o ato de reconhecimento e afirmação de lealdade de Maduro. O evento foi transmitido pelo VTV Canal 8, do país.

Evento contou com juramentos das Forças Armadas, do povo e das polícias. O ditador ainda ressaltou ser um "comandante-chefe constitucional orgulhoso dos militares da Venezuela".

Maduro chamou os apoiadores para a frente do palco e guiou um juramento. Durante a fala, o ditador relembrou que na quinta-feira (9) "milhões de homens e mulheres" saíram nas ruas do país para apoiar a sua posse. Ele não citou que no mesmo dia, opositores também se manifestaram contra a sua posse e denunciaram a prisão —e posterior soltura— da líder opositora María Corina Machado.

"Juro que seguiremos vencendo o imperialismo norte-americano. Juro que seguiremos derrotando o fascismo de oligarquia e juro que defenderei o direito da pátria e do seu povo. A paz, ao futuro, prosperidade e máxima felicidade social, assim, juramos", disse Maduro, com as frases repetidas pelos apoiadores. "Felicito o povo da Venezuela por esse juramento histórico e esse ato histórico e especial", concluiu.

Volte em instantes para mais informações