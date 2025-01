Capal inicia construção de loja agropecuária em Arapoti, no PR

São Paulo, 10 - A Capal Cooperativa Agroindustrial informou ter iniciado a construção de uma loja agropecuária em Arapoti (PR), que deve estar concluída em outubro de 2025. Em nota, diz que a área total de 3.702,90 m², dividida entre loja e apoio (1.410,48 m²), estoque geral (722,63 m²), estoque ração (461,44 m²), exposição externa (1.002,24 m²), além de uma área de cobertura. "Além da modernização no processo de construção, a Capal incorporou soluções alinhadas aos princípios ESG (Environmental, Social and Governance - Ambiental, Social e Governança). Entre as iniciativas sustentáveis adotadas, destacam-se a instalação de placas solares para geração de energia limpa, o uso de um sistema de refrigeração central do tipo VRF, que proporciona maior eficiência energética, e a reutilização de água pluvial, armazenada em cisternas", disse no comunicado. O valor do investimento não foi informado. ()