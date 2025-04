"Meninos serão meninos", diz Casa Branca sobre briga de Musk e Navarro sobre tarifas

Por Steve Holland e Trevor Hunnicutt

WASHINGTON (Reuters) - Enquanto Elon Musk chamava um dos principais assessores econômicos do presidente Donald Trump de "idiota", a Casa Branca declarou nesta terça-feira que "meninos serão meninos".

Musk e Peter Navarro, conselheiro comercial de longa data de Trump, têm discutido publicamente sobre a decisão de Trump de impor tarifas abrangentes à maioria de seus parceiros comerciais.

A medida desencadeou uma liquidação do mercado e levou analistas a se perguntarem se os Estados Unidos caminham para uma recessão.

"Obviamente, essas são duas pessoas que têm opiniões muito diferentes sobre comércio e tarifas", disse a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt.

"Meninos serão meninos, e deixaremos que suas discussões públicas continuem."

Na segunda-feira, na CNBC, Navarro rejeitou a pressão do bilionário e CEO da Tesla Musk por "tarifas zero" entre os Estados Unidos e a Europa, chamando-o de "montador de carros" dependente de peças importadas, e disse que queria que as peças fossem fabricadas localmente nos EUA.

"Navarro é realmente um idiota. O que ele diz aqui é comprovadamente falso", disse Musk em um post no X em resposta a um vídeo da entrevista de Navarro.

"A Tesla tem os carros mais fabricados nos Estados Unidos. Navarro é mais burro do que um saco de tijolos."

Navarro é amplamente visto como o arquiteto dos planos tarifários de Trump. A política tem como objetivo reativar a manufatura dos EUA e reforçar a segurança nacional, mas tem afetado os mercados e lançado as cadeias de suprimentos globais na incerteza.

Questionada sobre a briga entre os consultores, Leavitt disse que a natureza pública da discussão era uma evidência da transparência do governo e da disposição de Trump em ouvir opiniões diversas.

(Reportagem de Trevor Hunnicutt, Steve Holland e Sarah Morland)