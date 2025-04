'Que continuem', diz Casa Branca após Musk chamar assessor de imbecil

Karoline Leavitt, porta-voz da Casa Branca, minimizou hoje a briga entre o dono do X, Elon Musk, e Peter Navarro, conselheiro econômico do governo Donald Trump.

O que aconteceu

A disputa pública é um sinal de transparência, disse Karoline. O CEO da Tesla também ocupa um cargo no governo, como chefe do Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês). "Esses são obviamente dois indivíduos que têm visões muito diferentes sobre comércio e tarifas. Meninos serão meninos, e deixaremos que suas disputas públicas continuem", afirmou.

Mais cedo, Musk chamou Navarro de imbecil e completo idiota. "Navarro é realmente um idiota. O que disse é falso e fácil de provar", atacou em publicação no X.

O post do bilionário é uma resposta a entrevista dada ontem pelo assessor de Trump à CNBC. Navarro criticou o discurso do dono do X de tarifas zero entre EUA e a Europa e o definiu como montador de carros.

Musk é apenas um montador de automóveis, disse Navarro. "Quando se trata de tarifas e comércio, todos nós entendemos na Casa Branca —e o povo norte-americano entende— que Elon é um fabricante de automóveis, mas ele não é um fabricante de automóveis. Ele é um montador de carros", afirmou, acrescentando que muitas peças da Tesla vêm de Japão, China e Taiwan.

Os planos de Trump exigem que os países da União Europeia enfrentem uma tarifa geral de 20%. Musk defendeu, dias após Trump anunciar tarifas recíprocas contra dezenas de países, que a Europa e os EUA concordassem com uma zona de livre comércio.

As vendas trimestrais da Tesla caíram drasticamente em meio a uma reação contra o trabalho de Musk no governo. As ações da empresa estavam sendo negociadas a US$ 227,32 na manhã de segunda-feira (7), cerca de metade de sua maior alta em 52 semanas.

*com informações da AFP e da Reuters