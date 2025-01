Premiê da Itália defende comentários políticos de Musk em meio a negociações com Starlink

Por Angelo Amante

ROMA (Reuters) - A primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, defendeu o crescente envolvimento de Elon Musk no mundo da política nesta quinta-feira e disse que nunca discutiu com ele um possível acordo sobre o fornecimento de comunicações seguras para o país.

A líder conservadora descartou as preocupações com a interferência política de Musk, à medida que o bilionário da tecnologia, que é aliado do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, intensifica seus comentários sobre a política europeia no X.

Meloni tem um bom relacionamento com Musk e esses laços estão no centro das atenções na Itália, já que o governo está avaliando um possível contrato com a Starlink, parte da operação da SpaceX, de Musk.

"Avalio os investimentos estrangeiros por meio de uma única lente, que é a lente do interesse nacional, não de amizades ou ideias políticas daqueles que podem investir", disse Meloni.

"Também aproveito a oportunidade para dizer que nunca conversei pessoalmente com Elon Musk sobre esses assuntos", acrescentou Meloni durante uma coletiva de imprensa de duas horas e meia, quando o assunto Musk foi abordado várias vezes.

A SpaceX está discutindo um acordo de cinco anos no valor total de 1,5 bilhão de euros, disse uma fonte com conhecimento do assunto. O projeto foi duramente criticado pelos partidos de oposição, que questionaram se o manuseio de tais comunicações deveria ser confiado a uma empresa de Musk.

"Estamos simplesmente na fase de investigação, e é por isso que não entendo todas as acusações que foram feitas. O problema da SpaceX é o fato de ser uma empresa privada ou são as ideias políticas de Elon Musk?", acrescentou Meloni.

A Itália está avaliando o uso do sistema de telecomunicações baseado no espaço de Musk para fornecer comunicações seguras entre governo, diplomatas italianos e autoridades de defesa que operam em áreas sensíveis do Mar Mediterrâneo.

Meloni disse que a Itália enfrenta um dilema sobre como proteger suas comunicações sensíveis, pois atualmente não há sistemas alternativos ao Starlink apoiados pela Itália ou pela União Europeia.