Não existe site novo para serviço de Valores a Receber; consulta é no BC

É falso que o governo federal tenha divulgado um novo site para consulta de Valores a Receber em dezembro de 2024. A consulta é feita exclusivamente no portal do Banco Central e não é necessário fazer login no Gov.br.

O que diz o post

Publicações usam recorte de trecho do programa Balanço Geral DF de março de 2023 com áudio falso. O conteúdo desinformativo exibe ainda a logo da Record News com um texto que diz que o governo teria um novo sistema para consulta de Valores a Receber.

No áudio falso é dito que o governo tem um novo site para a consulta que foi ao ar em dezembro de 2024.

Por que é falso

O único site para consulta de Valores a Receber é o do Banco Central: https://www.bcb.gov.br/meubc/valores-a-receber.

Consulta no site do Banco Central não exige login no gov.br. Os dados solicitados são apenas CPF e data de nascimento, para pessoas físicas, e CNPJ e data de abertura da empresa para pessoas jurídicas.

A instituição enfatiza que o serviço é gratuito. "Não faça qualquer tipo de pagamento para ter acesso aos valores", orienta o BC (leia aqui).

Banco Central não envia links, nem entra em contato para solicitar dados pessoais. Desconfie de comunicações deste tipo.

Maioria dos valores é de até R$ 10. Segundo o painel de estatísticas do serviço do Banco Central (aqui), 64% dos beneficiários têm entre 0 a 10 reais para receber. Apenas 1,75% têm mais de R$ 1.000 disponíveis. Posts de golpistas usam vídeos que simulam consultas com valores acima de mil reais para atrair vítimas. No vídeo verificado, é exibida uma consulta fraudulenta em que o cidadão teria mais de R$ 3 mil a receber.

Vídeo é manipulado. O conteúdo desinformativo começa com o recorte de um trecho de uma notícia do programa Balanço Geral DF de março de 2023 (confira aqui). Em seguida, usa um áudio com as informações falsas que não corresponde ao conteúdo exibido no programa.

Viralização. Um vídeo com o conteúdo desinformativo no Facebook registrava mais de 72 mil reproduções.

