Kotscho: Clima deve ser de guerra em posse de Maduro na Venezuela

Após prisão e liberação de María Corina Machado, principal líder de oposição na Venezuela, o clima deve ser de guerra na posse para o terceiro mandato do ditador Nicolás Maduro, opinou o colunista Ricardo Kotscho no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (9).

Olha, isso aí é só o começo... Amanhã se espera um clima de guerra na posse do Maduro, na nova posse do Maduro. Normalmente, a posse do presidente é uma festa democrática. Aí, na Venezuela, é exatamente o contrário. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

A prisão de Corina Machado foi informada por uma fonte à agência de notícias AFP. Minutos antes, sua equipe política (Comando de Campanha Nacional de Machado e Edmundo González) já havia denunciado na rede social X (antigo Twitter) que ela "foi violentamente interceptada ao deixar a concentração". Após a publicação, a oposição disse que ela foi solta.

Mais cedo, Corina participou de uma manifestação contra Maduro após meses sem aparecer publicamente. Ela teria sido cercada e presa por agentes do regime ao retornar para o local onde permanecia refugiada.

A María Corina é uma mulher de muita coragem. Ela é a grande líder da oposição que lançou o Gonzalez porque ela foi proibida de disputar a última eleição. E a prisão dela é a gota d'água nessa ditadura feroz que o Maduro mantém na Venezuela. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Kotscho falou sobre os problemas sociais da Venezeula e ressaltou ainda a destruição da economia local nas mãos do regime.

Essa é a grande tragédia: a economia não existe mais, o petróleo, que é a única riqueza que tem no país, está nas mãos de empresas estrangeiras. Na verdade, o país está na mão dos militares. É uma ditadura militar, a pior, a mais sangrenta dos últimos tempos. Então, por isso é que eu insisto nesse ponto, que eu não mandaria nem embaixadora brasileira. Ricardo Kotscho, colunista do UOL

Trevisan: 'Prisão de Corina é a crônica de morte anunciada'

No UOL News, o professor de Relações Internacionais Leonardo Trevisan classificou a prisão da oposicionista como uma espécie de "crônica de morte anunciada".

Sem dúvida, é uma crônica de morte anunciada. É bastante provável que isso aconteça. O sinal mais forte foi a prisão, anteontem, de um candidato consentido, Henriques. E, de alguma forma, era, entre duas aspas, amigo do regime. Ele fazia o jogo. E foi preso exatamente porque cobrou mais uma vez a existência das atas.

Era bastante provável que o regime de Maduro avançasse para uma repressão desse tipo. O que não era previsto é que Maria Corina, que era tida como protegida em uma embaixada, ousasse participar da manifestação. A resposta do regime foi a prevista. Leonardo Trevisan, professor de Relações Internacionais

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Claro (canal nº 549), Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64), Samsung TV Plus (canal nº 2074) e no UOL Play.



Veja a íntegra do UOL News: