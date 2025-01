Kit com coqueteleira e mais 9 peças para fazer drinques está por R$ 100

O Guia de Compras UOL encontrou um kit com coqueteleira, utensílios e suporte com desconto interessante de 62%, saindo por R$ 100 na Shopee. Ele promete ser ideal para quem adora preparar diferentes tipos de drinques. O conjunto inclui peças em inox, que prometem mais resistência e durabilidade.

Um dos principais pontos positivos desse kit é a coqueteleira grande, de 750 ml, que ajuda na preparação de mais drinques ao mesmo tempo, segundo informações do fabricante. Descubra mais detalhes desse produto e o que diz quem comprou:

O que diz o fabricante sobre o kit?

Possui 10 peças: coqueteleira de 750 ml, pilão, 2 bicos, peneira de gelo, colher misturadora, medidor, pinça de gelo, abridor e suporte de madeira.

Peças possuem resistência a arranhões e corrosão, de acordo com a marca;

Fácil de limpar e pode ser lavado até mesmo na máquina de lavar louça;

Pode ser utilizado por amadores ou profissionais na preparação dos coquetéis;

O que diz quem comprou?

Na Shopee, o kit tem uma nota avaliativa de 4,9 estrelas (máximo de cinco). Os consumidores elogiaram a qualidade, acabamento das peças e o custo-benefício do kit.

Produto muito bonito, material de excelente qualidade e com ótimo custo benefício. Recomendo muito. Lucas Oliveira

Chegou rápido e bem embalado, produto de ótima qualidade e acabamento. Anônimo

Chegou dentro do prazo. As peças bonitas parecem ser de qualidade. Com a base de bambu fica tudo organizado. As biqueiras ainda não foram utilizadas. Parecem um pouco finas, mas acredito que servirão para líquidos menos densos que licor. Raquel Bonzanini

O mais barato e com mais custo benefício que encontrei! A entrega é super rápida, a minha levou apenas 4 dias. Maria Clara

Pontos de atenção

Em contrapartida, outros usuários destacaram pontos negativos como fragilidade e ausência de peças, além da dificuldade ao travar a coqueteleira.

O kit não vem idêntico a foto, porém é bem útil. Luana Batista

O kit é bem bonito, porém a coqueteleira não trava. Com isso, quando for bater o drink vai vazar bebida. Anônimo

Veio bem embalado, chegou rápido, é bonito e parece bom. Mas, veio faltando a bandeja de bambu. Falei com o vendedor e ele pediu pra eu devolver, mas não há tempo hábil, pois vou presentear no Natal. Só acho que ele poderia ter enviado a peça que faltou. Anônimo

A mesinha de madeira é muito fraquinha e veio quebrada. Silvana Costa

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.