China detecta nova variante do vírus da Mpox; cinco casos são identificados

As autoridades de saúde chinesas detectaram uma nova variante do vírus da varíola dos macacos, identificada como clado Ib. O doente é um estrangeiro que viajou para a República Democrática do Congo (RDC). Outros quatro casos de contaminação, de pessoas que tiveram contato próximo com esse paciente, foram identificados.

Segundo as autoridades de saúde chinesas, as pessoas contaminadas apresentam sintomas leves, como erupções cutâneas, bolhas, febre e cansaço. Embora geralmente seja benigno, o vírus pode ser fatal em alguns casos.

A cepa recém-identificada, chamada clado Ib, parece se espalhar mais facilmente, inclusive por contato sexual. Após a detecção da nova variante, as autoridades chinesas estão reforçando a vigilância nas fronteiras, tanto para pessoas como para mercadorias, principalmente oriundas de áreas de risco. Declarações de saúde e testes serão exigidos a viajantes sintomáticos ou que foram expostos ao vírus.

A China classificou a varíola dos macacos como uma doença infecciosa de categoria "B", que permite a adoção de medidas de emergência. Entre elas, restrições de reuniões públicas, fechamento de áreas afetadas, para evitar novas transmissões, e interrupção de aulas nas escolas.

Caso de clado 1b é detectado na França

Nesta terça-feira, em Rennes, no norte da França, foi detectada a primeira contaminação de uma outra variante da varíola dos macacos na França. Segundo o ministro da Saúde francês, Yannick Neuder, o paciente contaminado pela varíola dos macacos do clado 1b é um "caso esporádico" e foi atendido no Hospital Universitário de Rennes.

Ele "não apresenta sintomas graves", disse Neuder à imprensa. O paciente "não viajou para a África Central", mas "mesmo assim esteve em contato com duas pessoas que retornavam da África Central", disse o ministério em um comunicado na noite de segunda-feira.

Este não é o clado clássico 1, presente há décadas na África, mas uma outra variante, o clado 1b, recentemente identificado na República Democrática do Congo (RDC). Segundo Neuder, este seria o "quarto ou quinto caso na Europa, incluindo o Reino Unido" desta nova variante. Já o clado 2 afeta "cerca de 200 casos na França". O clado é um grupo de vírus da Mpox com a mesma sequência de genes e uma variante é uma cepa em particular.

Casos assintomáticos?

Identificada pela primeira vez na República Democrática do Congo (RDC) em 1970, a doença há muito tempo ficou restrita a uma dezena de países africanos. Mas em 2022, começou a se espalhar para o resto do mundo, especialmente países desenvolvidos, onde o vírus nunca havia circulado. Em agosto de 2024, a Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou a Mpox como "emergência de saúde pública global".

Segundo o pesquisador Olivier Schwartz, do Instituto Pasteur, é possível que pessoas vacinadas contra a varíola desenvolvam formas extremamente leves da doença, quase assintomáticas, e possam ser contagiosas, mas essa hipótese deve ser confirmada por estudos comparativos de carga viral.

Os sintomas observados até agora em todas as variantes aparecem entre 3 e 21 dias após a contaminação e incluem, além das erupções cutâneas, febre alta, dor de cabeça e cansaço.

Vacinação

Segundo dados do Ministério da Saúde francês, o uso de vacinas é recomendado pela Autoridade Nacional de Saúde Francesa (HAS). Existem imunizantes contra a varíola de primeira, segunda e terceira geração.

As vacinas de 3ª geração, Imvanex e Jynneos, são usadas desde 2022 na França. Os imunizantes são produzidos na Dinamarca pela empresa Bavarian Nordic e feitas com vírus vivos atenuados.

