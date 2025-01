BC do Japão vê aumentos salariais amplos e sinaliza chance de alta dos juros

Por Leika Kihara

TÓQUIO (Reuters) - Os aumentos salariais estão se ampliando no Japão, uma vez que a escassez estrutural de mão de obra tem tornado as empresas mais conscientes da necessidade de continuar elevando os salários, disse o Banco do Japão, sugerindo que as condições para um aumento da taxa de juros de curto prazo seguem se estabelecendo.

Algumas empresas já estão examinando o quanto poderão aumentar os salários neste ano, informou o banco central japonês nesta quinta-feira, sinalizando uma confiança crescente de que os aumentos salariais verificados no ano passado continuarão.

O Banco do Japão tem dito repetidamente que aumentos salariais sustentados e de base ampla são um pré-requisito para elevar a taxa de juros de curto prazo dos atuais 0,25%, um movimento que alguns analistas apostam que poderá ocorrer já na reunião deste mês.

"Em vez de adotar uma abordagem de esperar para ver, mais empresas estão anunciando sua intenção de aumentar os salários mais cedo do que no passado", disse Kazushige Kamiyama, gerente do Banco do Japão em Osaka, em uma coletiva de imprensa.

"A necessidade de aumentar os salários é mais amplamente compartilhada entre as pequenas empresas", disse ele. "Podemos esperar ganhos salariais sólidos este ano."

Em uma declaração sobre a saúde das economias regionais, o banco central acrescentou que muitas partes do Japão viram aumentos de preços cada vez maiores por parte das empresas que buscam pagar salários mais altos.

Enquanto algumas empresas estão indecisas sobre o quanto elevarão os salários ou cautelosas em relação aos aumentos, outras já estão discutindo detalhes sobre o ritmo de aumento dos juros, disse o Banco do Japão.

"Em conjunto, houve muitos relatos dizendo que uma ampla gama de empresas vê a necessidade de continuar aumentando os salários", disse o banco central no comunicado, que foi divulgado após sua reunião trimestral de gerentes regionais nesta quinta-feira.

As descobertas estão entre os fatores que o Banco do Japão avaliará em sua próxima reunião em 23 e 24 de janeiro, quando o conselho debaterá se a economia está se fortalecendo o suficiente para justificar um novo aumento da taxa de juros.

O Banco do Japão abandonou os juros negativos em março do ano passado e elevou a taxa de curto prazo para 0,25% em julho, considerando que o Japão estava no caminho certo para atingir de forma duradoura a meta de inflação de 2%.

Todos os entrevistados em uma pesquisa da Reuters realizada no mês passado esperavam que o Banco do Japão aumentasse os juros para 0,50% até março.