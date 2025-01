STOXX 600 avança com impulso do setor de defesa e financeiro

Por Nikhil Sharma

(Reuters) - O principal índice acionário da Europa subia nesta quarta-feira, influenciado por ações do setor financeiro, enquanto empresas de defesa recebiam um impulso depois que o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, pediu maiores gastos por parte dos aliados da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).

O STOXX 600 subia 0,4%, a 516,74 pontos.

Serviços financeiros estavam entre os principais subsetores, com alta de 1,2%, com a Partners Group e a EQT ganhando 3,6% e 2,3%, respectivamente, após o Deutsche Bank ter atualizado a recomendação de "comprar" para "manter".

O setor aeroespacial e de defesa europeu era destaque, com alta de 1,6%, depois que Trump pediu mais gastos aos aliados da Otan em uma coletiva de imprensa na terça-feira.

Fabricantes de armamentos, incluindo Dassault Aviation, Rheinmetall, Leonardo e Saab subiam mais de 4% cada.

"Viemos de um cenário favorável para as ações de defesa nos anos anteriores, dada a escalada das guerras em todo o mundo", disse Daniela Hathorn, analista sênior de mercado da Capital.com.

"E estamos em um momento em que os gastos com defesa vão aumentar, mesmo que não sejam frutíferos em todos os lugares."

Os bancos ganhavam 0,9%, com o HSBC avançando 1,7%, atingindo seu maior nível desde 2008.