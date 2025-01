Premiê da Espanha diz que Elon Musk ataca instituições da Europa e incita ódio

MADRI (Reuters) - O primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, criticou nesta quarta-feira o bilionário Elon Musk por interferir na política europeia, acusando-o de minar a democracia.

"A extrema-direita internacional, à qual temos nos oposto na Espanha há anos, liderada neste caso pelo homem mais rico do planeta, ataca abertamente nossas instituições, incita o ódio e apoia abertamente os herdeiros do nazismo na Alemanha", disse Sánchez sobre Musk, sem citá-lo diretamente.

Sánchez estava falando em Madri durante um evento para comemorar o 50º aniversário da morte do ditador Francisco Franco.

Musk, que deve servir sob o comando do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, como assessor externo encarregado de reduzir o governo, entrou no noticiário espanhol no domingo ao comentar no X sobre um artigo que dizia que condenações por estupro na Catalunha foram realizadas principalmente por estrangeiros.

Sánchez disse que a democracia é frágil e enfrenta uma ameaça existencial.

"Se a história nos ensina alguma coisa, é que a liberdade nunca é conquistada permanentemente", disse ele.

(Por David Latona)