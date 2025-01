Juíza aprova acordo de diretores da Tesla para encerrar caso de pagamento excessivo

Por Tom Hals

(Reuters) - Diretores da Tesla, incluindo o chair Robyn Denholm e James Murdoch, obtiveram a aprovação de um tribunal nesta quarta-feira para um acordo no valor de até 919 milhões de dólares que exige que eles devolvam a compensação à montadora para resolver as alegações de que eles se remuneraram em excesso.

O acordo exige que os membros da diretoria da Tesla, incluindo Denholm e Murdoch, devolvam cerca de 277 milhões de dólares em dinheiro, 459 milhões de dólares em opções de ações e renunciem a opções de ações para 2021 a 2023 no valor de 184 milhões de dólares. O acordo não foi coberto por seguro, de acordo com um documento judicial apresentado pelo acionista que moveu a ação.

A chanceler Kathaleen McCormick, juíza que supervisiona o caso, leu sua decisão aprovando o acordo em uma audiência telefônica nesta quarta-feira, de acordo com um advogado dos autores da ação e um acionista que se opôs ao acordo.

"Estamos muito satisfeitos com a decisão da juíza”, disse Andrew Dupre, advogado dos acionistas, à Reuters.

Os diretores não admitiram irregularidades

McCormick também concedeu 176 milhões de dólares em honorários e custos para os três escritórios de advocacia que apresentaram o caso em uma base de contingência.

A Tesla havia solicitado a McCormick que limitasse os honorários em 64 milhões de dólares.

O acordo resolve uma ação judicial de 2020 do Sistema de Aposentadoria da Polícia e Bombeiros da Cidade de Detroit, que questionou a remuneração dos diretores de 2017 a 2020 como excessiva.

Os diretores da Tesla receberam opções de ações que passaram a valer centenas de milhões de dólares, já que o valor das ações da Tesla aumentou dez vezes durante esse período.

Em comparação, a remuneração total média dos diretores das empresas do S&P 500 foi de 327.096 dólares em 2024, de acordo com a SpencerStuart, um grupo de consultoria que realiza buscas de executivos.

Elon Musk não recebeu remuneração por sua função como membro da diretoria da Tesla.

No entanto, um acionista da Tesla entrou com uma ação judicial separada em 2018, questionando o pagamento de 56 bilhões de dólares de Musk por ter atuado como presidente-executivo da Tesla. No ano passado, a mesmo juíza ordenou que o pacote de remuneração de Musk fosse rescindido porque Musk controlava as negociações de remuneração.