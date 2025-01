Israel recupera corpo de refém em Gaza e vê indícios de que filho também morreu

JERUSALÉM (Reuters) - O corpo de Youssef Ziyadne, um beduíno israelense tomado como refém por combatentes liderados pelo Hamas em 7 de outubro de 2023, foi encontrado em um túnel em Gaza, ao lado de evidências que sugerem que seu filho também pode ter sido morto, disse o exército israelense nesta quarta-feira.

Não ficou claro em um primeiro momento como Youssef Ziyadne foi morto, mas o tenente-coronel Nadav Shoshani disse que sua morte não parece ter sido recente.

"No momento, estamos investigando as circunstâncias de sua morte e também estamos investigando as descobertas sobre seu filho", disse, em uma reunião com repórteres.

"Essas descobertas causam preocupação quanto à sua vida e ainda estão sendo examinadas neste momento", disse, sem dar detalhes.

Anteriormente, o ministro da Defesa, Israel Katz, havia dito em um comunicado que os corpos dos dois homens haviam sido recuperados.

Shoshani afirmou que soldados das forças especiais realizaram na terça-feira "operação complexa e difícil" em um túnel na região da cidade de Rafah, no sul de Gaza, e que o corpo de Ziyadne foi recuperado próximo a corpos de guardas armados do Hamas ou de outro grupo militante palestino.

Dois outros filhos de Ziyadne, também sequestrados na mesma época, foram libertados em uma troca de reféns por prisioneiros palestinos ocorrida em novembro de 2023.

(Reportagem de Menna Alaa e James Mackenzie)