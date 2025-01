PM influencer é morto a tiros por outro policial militar no Recife; veja

Um policial militar e influenciador foi morto a tiros por outro agente em uma rua na última sexta-feira (3) no bairro Água Fria, na zona norte do Recife.

O que aconteceu

Câmeras de segurança registraram o crime. A vítima aparece conversando com uma mulher em uma calçada enquanto um carro fica parado do outro lado da rua. Em determinado momento, uma viatura chega a fazer uma manobra e passa ao lado do veículo do atirador, de 39 anos. Pouco tempo depois, o PM se aproxima do automóvel e é baleado.

A vítima corre e pega a arma, mas cai alguns metros do local onde foi alvejado. O atirador desce do automóvel, pega algo que estava no chão e vai embora. O policial militar baleado foi identificado como Misael Matheus da Silva, de 29 anos. Segundo o SBT News, antes dos disparos, o PM teria questionado o colega sobre o motivo de estar parado no meio da rua.

Após o crime, o agente suspeito de matar o colega se apresentou na delegacia. Ele prestou esclarecimentos ao DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) e foi liberado após alegar legítima defesa e dizer que não conhecia a vítima, informou a emissora.

O caso foi registrado na Polícia Civil como homicídio consumado. As investigações prosseguem, informou a Polícia Militar de Pernambuco ao UOL.

Como o nome do policial militar não foi divulgado pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrá-lo para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.

Quem era a vítima?

O policial militar baleado foi identificado como Misael Matheus da Silva, de 29 anos Imagem: Reprodução/Redes sociais

Misael era conhecido nas redes sociais como "Cobra Policial". No Instagram, ele tinha mais de 80 mil seguidores e compartilhava dicas de segurança e orientações com informações sobre golpes.

Agente usava touca ninja nos vídeos e não mostrava o seu rosto. "Não arrisque sua vida por causa de besteira. Esses caras [bandidos] são amaldiçoados para o resto da vida. A condenação para eles vem e vai de todo o jeito. Não reajam. Bens materiais a gente consegue lá na frente", disse em um vídeo sobre dicas de segurança em caso de assalto.

Misael deixa uma esposa e a filha.