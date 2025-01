Haddad: Não penso em sair do Ministério da Fazenda até 2026, mas isso não é da minha alçada

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que não pretende sair do cargo até o final desta gestão do governo Lula, mas ponderou que essa decisão não é da sua alçada. As declarações foram feitas durante entrevista ao programa Estúdio I, da Globo News.

"Eu assumi o desafio em 2022 com essa intenção", disse Haddad, lembrando que apresentou um plano de voo para o comando da Pasta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. "A minha relação com o presidente Lula é tão tranquila. (...). Ele tem liberdade comigo, total, para fazer qualquer tipo de colocação. Eu nunca me senti desautorizado pelo presidente Lula", disse.