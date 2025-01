Pele sequinha o dia todo: testamos protetor solar antioleosidade da Avène

Aplicar o protetor duas vezes ao dia já virou parte da minha rotina de skincare, ainda mais no verão. Só que eu sofro demais com a pele oleosa, principalmente na zona T (testa, nariz e queixo), por isso sempre me preocupei em usar produtos que deixassem meu rosto carregado e com aquele aspecto brilhante.

Recentemente, comecei a usar o Avène Protetor Solar Cleanance FPS 70 e fiquei bem feliz com o resultado. De cara, já percebi que, diferente de outros produtos, ele não deixa o rosto oleoso e "derretido" após algumas horas de aplicação. Confira a seguir a minha avaliação.

O que eu gostei

Composição. A fórmula do produto é feita para controlar a oleosidade da pele: tem monolaurina (que promete controlar o brilho de forma imediata); P-Refinyl (para amenizar a aparência dos poros dilatados); e gluconato de zinco (que tem ação secativa e preventiva das lesões de acne). Também tem água termal da mesma marca, o que, para mim, é um ponto positivo, já que é uma das melhores águas termais do mercado.

Textura. Me surpreendi com a textura fluida e leve, que "gruda" super rápido e quase de maneira instantânea na pele, deixando um aspecto sequinho por horas.

Rendimento. Por ser mais líquido, não precisa de muito para conseguir cobrir todo o rosto com ele.

Preço. O filtro solar da Avène é importado; dentro desse universo, é um dos que possuem preços mais em conta do mercado.

Duração. Ele indica durabilidade de até 14 horas e realmente senti esse efeito no rosto, já que moro em cidade de praia e não notei meu rosto com aspecto queimado ou com manchas.

Pontos de atenção

Cobertura. Por ter uma textura mais fluida, quem está acostumado a usar filtro solar em creme pode se incomodar com a diferença e achar que o produto não cobre tão bem como os outros.

Sem cor. Essa opção de filtro solar não tem cor, o que pode ser inconveniente para quem busca uma cobertura de base para o dia a dia.

O que mudou para mim?

Comparando com outros produtos que utilizei anteriormente, percebi que minha pele fica sequinha o dia todo. Antes, sentia meu rosto com um aspecto derretido e feio, bastante oleoso, o que não era legal no dia a dia.

Por causa disso, eu sentia a necessidade de lavar o rosto com frequência para tirar a oleosidade e acabava sofrendo com o efeito rebote, gerando mais oleosidade. Com o protetor da Avène, consegui reduzir essas lavagens e minha pele ficou mais equilibrada, além de protegida.

Para quem é este produto?

Recomendo este protetor, principalmente, para quem sofre com pele oleosa, como eu. Além disso, se você estiver com o orçamento mais apertado, ele é um excelente produto com um preço bastante razoável. Vale o investimento.

Por último, se você transpira muito e está sempre em contato com o sol, acredito que o produto também será excelente para proteger e manter a pele do rosto com aspecto sequinho.

