Êxodo de bancos de Wall Street de grupo climático preocupa ativistas

LONDRES/NOVA YORK (Reuters) - Nas últimas semanas, os bancos dos Estados Unidos têm se apressado em deixar uma das principais coalizões climáticas do setor bancário do mundo, atraindo o desprezo de ativistas que temem que a indústria financeira esteja perdendo o que pareceu ser determinação de tomar medidas de redução de crédito para projetos envolvendo combustíveis fósseis.

O Goldman Sachs rompeu fileiras para anunciar, em 6 de dezembro, que estava deixando a Net-Zero Banking Alliance (NZBA) e logo foi seguido por Wells Fargo, Citi, Bank of America e Morgan Stanley. A saída de alguns dos maiores bancos do mundo do grupo significa que a NZBA, cujos membros visam alinhar seus financiamentos com a luta global contra a mudança climática, agora inclui apenas o JPMorgan entre os seis grandes bancos dos EUA.

O êxodo pôs fim a casamentos infelizes para a maioria deles depois que políticos republicanos alertaram que a participação no grupo, especialmente se levasse à redução do financiamento para empresas de combustíveis fósseis, poderia violar regras antitruste.

Os bancos que se retiraram podem agora reduzir seus compromissos com políticas favoráveis ao clima, disse Patrick McCully, analista sênior de transição energética da Reclaim Finance.

"A principal coisa a ser observada será o enfraquecimento de suas metas e políticas existentes", disse McCully, observando que alguns bancos tinham metas ambiciosas de redução de emissões. Ainda assim, ele não espera que os bancos anunciem publicamente quaisquer mudanças desse tipo.

Embora a NZBA tenha procurado, em vários momentos, adaptar suas regras para manter os bancos grandes e sistemicamente importantes a bordo, mais recentemente no ano passado, os esforços acabaram não sendo suficientes.

Jeanne Martin, chefe do programa bancário do grupo de defesa ShareAction, disse que os que saíram enviaram um sinal ao mercado de que a mudança climática se tornou ainda menos prioritária para eles.

"Isso é preocupante quando eles estão entre os maiores fornecedores mundiais de financiamento para combustíveis fósseis", disse ela.

Um porta-voz do JPMorgan, o último grande banco norte-americano remanescente na aliança, disse que avalia regularmente sua participação em tais grupos, sem comentar se planeja se juntar ao êxodo. Os outros membros dos EUA são menores: Amalgamated Bank, Areti Bank e Climate First Bank.

Embora nenhum tenha citado isso como um fator, o que pesou sobre as saídas foi uma reação de dois anos nos EUA contra os investimentos ambientais, sociais e de governança. Um grupo de políticos republicanos, muitos deles procuradores gerais, acusou os membros de possíveis violações das regras antitruste.

Essa pressão se intensificou depois das eleições de novembro nos EUA que terminaram com a vitória de Donald Trump.

Por sua vez, os bancos evitaram, em grande parte, dar uma razão direta para a necessidade de deixar a NZBA, dizendo que continuam comprometidos em ajudar os clientes na transição para uma economia de baixo carbono e divulgando suas ações.

A análise da comissões geradas por empréstimos sindicalizados em dezembro feita pelo think tank financeiro Anthropocene Fixed Income Institute mostrou que cada um dos bancos dos EUA que saiu do grupo ganhou mais com combustíveis fósseis do que com energia verde.

"Como um primeiro corte, alguns desses bancos (...) podem facilmente dizer 'nada mudou', pois ainda estão em um modo de ganhar mais dinheiro com combustíveis fósseis", disse Ulf Erlandsson, presidente-executivo da AFII.

Um estudo intitulado "Banking on Climate Chaos" de 2024 sugere que os seis maiores bancos dos EUA estão entre os 20 maiores credores globais de empresas de combustíveis fósseis.

Apesar das desistências, todos os maiores bancos dos EUA assumiram "fortes compromissos climáticos" por meio da NZBA e os investidores continuam a pressionar por mais informações sobre seus esforços, disse Mindy Lubber, presidente-executiva da organização sem fins lucrativos Ceres.

"A Ceres continuará apoiando os bancos à medida que eles estabelecerem e atingirem metas e implementarem planos de transição. Os bancos são fundamentais para apoiar a meta global de emissões líquidas zero e para as oportunidades econômicas que estão surgindo com a transição."

Após a saída em massa dos bancos norte-americanos, a NZBA ainda tem 142 membros de 44 países com 64 trilhões de dólares em ativos, sendo que 80 bancos europeus representam a maior parte da cifra em dólares. Os bancos que permanecem na coalizão incluem HSBC, Barclays e BNP Paribas. Um porta-voz do NZBA não comentou o assunto.

Considerando as disputas anteriores sobre onde estabelecer a regra para a entrada na NZBA, a saída dos bancos dos EUA oferece uma oportunidade para aqueles que desejam ser mais ambiciosos, disse McCully.

"Os bancos europeus reclamam que gostariam que as diretrizes da NZBA fossem mais rígidas, mas os membros dos EUA simplesmente não permitiam que isso acontecesse - portanto, agora é a hora de os europeus se apresentarem e mostrarem que não estão apenas usando o obstrucionismo dos EUA como desculpa para se atrasarem", disse ele no LinkedIn.

