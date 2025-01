Agricultores franceses fracassam na tentativa de entrar em Paris em protesto contra acordo UE-Mercosul

Desde o fim de semana os agricultores convocados pela Coordination Rurale (CR), uma das principais organizações sindicais da categoria, se preparavam para "invadir Paris" com seus tratores, em protesto contra a concorrência desleal e livre-comércio. Mas a manifestação, que tinha como um dos alvos principais o acordo de União Europeia-Mercosul, acabou fracassando, diante dos bloqueios impostos que polícia, que impediu os cortejos de tratores de se aproximarem da capital.

Algumas dezenas de agricultores estavam presentes em Paris na manhã de segunda-feira (6) e tentaram se reunir no Trocadéro, diante da Torre Eiffel, para ir ao Arco do Triunfo, apesar da proibição de reuniões imposta pelas autoridades. No entanto, eles foram rapidamente impedidos pela polícia. Não muito longe de Matignon, a sede do governo, menos de dez agricultores acompanhados de uma cabra também foram "expulsos sem incidentes", de acordo com uma fonte policial.

As autoridades "não quiseram nos deixar entrar em Paris. Pedimos a autorização de um lugar para manifestar [como é feito normalmente na França antes dos protestos], mas nunca conseguimos", disse Christian Convers, secretário-geral do sindicato, negando a intenção de "bloquear qualquer coisa" na capital.

"Vamos parar por aqui, os agricultores estão voltando para casa", confirmou ele no final do dia. "Mas tomamos nota da abordagem deste governo em relação aos agricultores. Nunca vimos uma abordagem como essa em relação ao mundo agrícola".

Comboios de carros e tratores saíram de várias regiões da França. Mas todos os que tentaram se aproximar de Paris foram impedidos pelas forças de ordem.

Os motivos dos agricultores

Os agricultores franceses estão denunciando o acordo de livre comércio entre a União Europeia e quatro países do Mercosul (Argentina, Brasil, Uruguai e Paraguai), que eles acusam de incentivar a importação de produtos de baixo custo com padrões ambientais mais baixos do que os impostos a eles. Os manifestantes também lamentam a falta de renda e as inúmeras normas e burocracias administrativas. "Há um ano não temos resposta para todas as promessas que foram feitas. Todos os agricultores estão fartos", disse Serge Genevay, membro da Coordination Rurale.

Leia também'Assunto não está encerrado', diz Macron sobre acordo UE-Mercosul em dia de protesto de agricultores

A ministra da Agricultura, Annie Genevard, disse entender a "preocupação" dos agricultores que tentam chegar à capital, mas insistiu na necessidade de não "bloquear Paris no primeiro dia de aula" após as férias de Natal. "Eles expressaram o desejo de bloquear Paris. Não bloqueiem Paris, especialmente em um dia de volta às aulas [após as férias e fim de ano]. Nada de bloqueios que comprometam a imagem dos agricultores aos olhos dos franceses. E nada de violência", alertou durante o dia a ministra, em referência a uma mobilização de 200 agricultores e cerca de 50 tratores em todo o país que se aproximavam da capital.

(Com informações da AFP)