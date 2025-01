United Airlines levará Starlink de Musk para voos

(Reuters) - A United Airlines disse neste domingo que espera começar a testar a Starlink, de Elon Musk, em fevereiro para serviços de internet durante o voo e oferecer conectividade pela primeira vez em um voo comercial operado por aeronaves Embraer E-175 já nesta primavera.

A companhia aérea planeja equipar toda a sua frota regional de cabine dupla com o serviço até o final de 2025 e ter seu primeiro avião habilitado para Starlink no ar nas principais rotas até o final do ano.

Posteriormente, a Starlink estará disponível em todos os voos, disse a companhia aérea em comunicado.

No entanto, a United informou que o acesso seria gratuito apenas para associados MileagePlus, revisando um plano anterior que ofereceria Wi-Fi gratuito a todos os passageiros.

No ano passado, a United assinou um acordo com a Starlink para fornecer serviços de internet a bordo para toda a sua frota de mais de 1.000 aeronaves nos próximos anos.

A Starlink, uma unidade da SpaceX, assinou acordos com várias companhias aéreas para fornecer serviços de internet a bordo, à medida que procura expandir o seu alcance para além dos consumidores e famílias em áreas rurais em todo o mundo com pouco ou nenhum acesso à internet.

O provedor de serviços de internet via satélite já assinou acordos com a Hawaiian Airlines e a operadora regional JSX.

(Reportagem de Nilutpal Timsina em Bengaluru)