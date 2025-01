Israel confirma retomada das negociações no Catar para libertação de reféns em Gaza

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, confirmou no sábado (4) a retomada das negociações indiretas com o Hamas no Catar para a libertação dos reféns mantidos na Faixa de Gaza desde que o movimento palestino atacou Israel em 7 de outubro de 2023. A confirmação ocorre após a divulgação de um vídeo de 'prova de vida' da refém israelense Liri Albag.

O ministro informou aos parentes da refém Liri Albag, cujo vídeo ao vivo foi divulgado no sábado pelo Hamas, "dos esforços em andamento para libertar os reféns, incluindo a delegação israelense que partiu ontem [na sexta-feira] para conversas no Catar", disse seu escritório em um comunicado.

Ele acrescentou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu havia dado "diretrizes precisas para a continuação das negociações".

O Hamas anunciou na sexta-feira que as negociações estavam sendo retomadas em Doha com o objetivo de obter uma trégua na Faixa de Gaza, especificando que elas se concentrariam em particular em uma "cessação completa das hostilidades" entre Israel e o Hamas e na retirada das tropas israelenses de Gaza.

Hamas divulga vídeo de refém sequestrada

Benjamin Netanyahu também se reuniu com os pais de Liri Albag, uma jovem de 19 anos sequestrada enquanto prestava serviço militar na base de Nahal Oz, no sul de Israel e que teve um vídeo seu divulgado pelo braço armado do Hamas neste sábado.

O vídeo, que dura cerca de três minutos e meio e cuja data de gravação não pode ser verificada, mostra a jovem Liri Albag falando em hebraico e pedindo ao governo israelense que tome medidas para garantir sua libertação.

"O primeiro-ministro prometeu [à família] que Israel continuaria a trabalhar incansavelmente para o retorno de Liri e de todos os reféns para casa, e que os esforços continuariam, inclusive neste momento", segundo comunicado de seu gabinete.

Segundo o portal do canal de televisão internacional israelense iNews24, "a família de Albag solicitou à mídia que não compartilhasse o vídeo ou as imagens dela [Liri], pedindo aos jornalistas que respeitassem sua privacidade neste momento".

Apesar dos intensos esforços diplomáticos sob comando do Catar, do Egito e dos Estados Unidos, nenhuma trégua foi alcançada desde a trégua de uma semana no final de novembro de 2023, que viu a libertação de reféns em troca de prisioneiros palestinos mantidos por Israel.

As negociações foram realizadas em Doha em dezembro, mas o Hamas e Israel acusaram um ao outro de bloqueá-las.

(com AFP e agências)