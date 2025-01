Ponte provisória construída após enchente é levada por correnteza no RS

Do UOL, em São Paulo

Uma ponte provisória construída após as enchentes de maio de 2024 em Feliz (RS) foi levada pela correnteza do rio Caí nesta quarta-feira (1º).

O que aconteceu

A ligação havia sido inaugurada a menos de três meses, e foi feita porque as enchentes levarem a estrutura anterior. A travessia, que teve sua inauguração em outubro de 2024, ligava o centro da cidade às regiões de São Roque e Picada Cará, e ao município de Linha Nova.

Ponte cedeu com o aumento do nível do rio. Segundo informações da prefeitura, ela foi coberta pelas água na parte da manhã e, à noite, o prefeito Junior Freiberger (PSD) anunciou pelas redes sociais a danificação completa.

Prefeitura fala em ''sério problema de mobilidade'' e cita possíveis rotas alternativas. A Ponte do Bananal, que liga Feliz a Vale Real, está liberada para o trânsito de veículos pesados. Outra opção para cargas pesadas é o trajeto por Bom Princípio, passando pelo bairro Escadinhas. Já a Ponte de Ferro permanece com o trânsito restrito para veículos leves de até 2,10 metros.

Prefeito pediu para a população evitar o local. ''A nossa ponte está totalmente danificada e não se sabe de fato a proporção dos danos, mas a gente pede para a população evitar se deslocar para cá. Essa área acaba sendo de extremo risco e perigo'', falou em vídeo.

Direção da cidade informou que, no momento, não há um cronograma definido para o reparo da estrutura. ''O próximo passo é aguardar a vazão da água para entender com precisão o que ocorreu e planejar as ações necessárias'', explicou em nota ao UOL nesta sexta-feira (3).

Ponte provisória contava com nove contêineres reforçados de estruturas metálicas. Ainda não é possível saber se eles foram deslocados pela força da água ou se apenas afundaram. Executivo agauarda nível da água abaixar para inspecionar.