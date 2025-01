Noivo de brasileira morta na Tailândia diz que casal vivia 'o sonho dela'

Colunista do UOL, e Do UOL, em São Paulo

O noivo da médica brasileira que morreu durante um incêndio no Hotel Ember, na Tailândia, publicou uma homenagem para Carolina Canales, 24, nas redes sociais.

O que aconteceu

Fernando Ressureição, 26, escreveu que o casal estava feliz e que viviam o "maior sonho dela". "Estávamos plenos, vivendo o maior sonho dela - Tailândia e tomar banho com elefantes", lembrou.

O noivo também elogiou a brasileira. Ele descreveu Carolina como "inteligente", "carinhosa", "prestativa", "intensa", "sincera", "trabalhadora" e "estudiosa".

O estudante de medicina contou que eles estavam de malas prontas para voltar para casa. "Nos sentíamos no topo do mundo; preparados para retornar para nossas famílias e comemorar nossas conquistas e um novo ano com quem amamos - com malas prontas e só esperando o horário de retorno. Mas como na vida nada é certo fomos surpreendidos - acordados pelo inferno - o qual inclusive não acaba", diz em um trecho do texto publicado por ele.

"Essa é a nossa história de amor, de quem ouviu mil vezes 'sim' e foi o homem mais feliz do mundo", continua a declaração postada por Fernando.

Vivo em um pesadelo constante sem a presença do meu amor ao meu lado, com os sonhos ceifados, em um país com a cultura muito diferente e pedindo a Deus para que isso não passe de um real pesadelo (...) Vou batalhar para encontrar uma razão e forma de sobreviver, levando sempre um pedaço do seu amor.

Fernando Ressureição em publicação no Instagram

Carolina Canales e Fernando Ressurreição ficaram noivos seis dias antes do incêndio na Tailândia Imagem: Reprodução/Instagram

Mãe também lamentou a morte da filha.A dermatologista Lara Albuquerque publicou uma foto da família para lamentar o ocorrido. Na imagem, estão ela, o marido, um neto e as três filhas - entre elas, a Carolina.

Ela disse estar com o ''coração sangrando e a alma dilacerada''. ''Perdi meu grande amor, o coração de minha família. Não tenho forças para seguir, seu amor era único e eu preciso desse amor'', escreveu.

Missa do sétimo dia acontecerá neste sábado (4). A cerimônia será realizada na Paróquia Nossa Senhora Rosa Mística no bairro Jatiúca, em Maceió (AL).

Relembre o caso

Carolina e outras duas pessoas morreram no incêndio. Eles eram um turista dos Estados Unidos identificado pelo sobrenome "Freeman" e um ucraniano identificado pelo sobrenome "Tuzov", segundo o jornal Khaosod.

Fernando teve fratura na perna antes de pular de janela para se salvar. Ele teve alta nesta quinta-feira (2). Ao todo, 47 pessoas foram resgatadas pelos bombeiros.

Casal se desencontrou após ficar desnorteado pela fumaça. Segundo relato do namorado a uma pessoa próxima, os dois saíram juntos do quarto, mas se desencontraram em seguida. No desespero, ele conseguiu achar a porta de um quarto, entrou e saltou da janela.

O incêndio no The Ember Hotel iniciou por volta das 21h20 no horário local (11h20 em Brasília). Segundo o jornal tailandês Thairath, o fogo começou no 5º andar do prédio, no distrito de Bang Lamphu, com uma grande quantidade de fumaça se espalhando por todos os seis andares.

Três turistas coreanos estão sendo procurados pela polícia tailandesa suspeitos de envolvimento no incêndio. Segundo a polícia local, o incêndio começou no quinto andar, no quarto 511, onde os três suspeitos estavam hospedados. Os nomes e idades dos hóspedes investigados não foram divulgados.