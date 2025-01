Tênis Adidas conquistou leitores do Guia em 2024 e custa menos de R$ 200

Caso as compras de tênis dos leitores do Guia de Compras UOL fossem comparadas a uma corrida, o topo do pódio em 2024 ficaria com um modelo casual que custa R$ 200. O campeão é o Adidas Breaknet, que tem um visual minimalista e clássico.

Quer saber se esse modelo vale a pena para você? Apresentamos adiante o que a marca promete e o que diz quem já comprou. Confira ainda outros modelos bem vendidos no Guia em 2024 no final do texto.

O que a Adidas diz sobre esse tênis?

Cabedal (corpo do tênis) de material sintético;

Forro acolchoado;

Solado emborrachado;

Palmilha macia;

Possui pequenos furos que aumentam a respirabilidade;

Design com as tradicionais listras da marca nas laterais;

Fechamento por cadarço;

Está disponível em diferentes cores, como branco e preto, branco e vermelho, branco e verde;

Com forma grande, é indicada a compra de um tamanho menor --- é bom checar a numeração e as medidas do seu pé na página de compra.

O que diz quem comprou esse tênis?

O modelo é bem avaliado, com notas que variam entre 4,5 e 5 (sendo esta última a pontuação máxima).

Eu amei. É lindo. Eu sempre compro 34 e fica certinho no meu pé. Ele é confortável. A cor (lilás) é mais linda ainda pessoalmente. É mais clarinho. Queria todas as cores. Chegou certinho e bem antes do prazo. Recomendo.

Wiama

Lindo e de excelente qualidade. Vou usar para viajar no final do ano.

Raquel

O tênis é maravilhoso e do jeito que eu queria. É lindo pelo design. Recomendo.

Marilario

Pontos de atenção

Alguns compradores avaliam que, diferentemente do que o fabricante informa, o produto não teria uma forma grande e que o número usual serviu. Outras reclamações são sobre a falta de maciez do calçado, que chegou a causar desconforto no peito do pé.

Tênis ótimo, porém não se deve seguir a instrução de comprar um número menor, pois a forma não é grande. Comprei um número menor, de acordo com a descrição, e precisei trocar.

Carlos

Qualidade impecável. Só achei um pouco duro, mas acredito que vá amaciando com o tempo. 10/10.

Janisson

É apertado no peito dos pés. A quantidade deixou a desejar um pouco.

Marilene

Confira a seguir a lista de tênis mais vendidos no Guia de Compras UOL em 2024:

