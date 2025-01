Ex-executivo de criptomoedas Do Kwon diz ser inocente de acusações de fraude nos EUA

Por Luc Cohen

NOVA YORK (Reuters) - Do Kwon, o empresário sul-coreano das criptomoedas por trás de duas moedas digitais que perderam cerca de 40 bilhões de dólares em valor em 2022, declarou-se inocente, nesta quinta-feira, de acusações de fraude nos Estados Unidos, depois de ser extraditado de Montenegro nesta semana.

Em 2023, procuradores federais de Manhattan acusaram Kwon, cofundador da Terraform Labs -- que tem sede em Cingapura e desenvolveu as moedas TerraUSD e Luna --, de dois crimes por cada criptomoeda por fraude de valores mobiliários, fraude eletrônica, fraude nas commodities e conspiração. Um indiciamento atualizado, contendo 79 páginas, foi adicionado nesta quinta-feira a uma acusação de conspiração para lavagem de dinheiro. Kwon, que tem 33 anos, entregou sua declaração ao juiz Robert Lehrburger na corte federal de Manhattan. Em junho, ele concordou em pagar uma multa civil de 80 milhões de dólares e ser banido das transações com criptomoedas como parte de um acordo no valor de 4,55 bilhões de dólares que ele e a Terraform chegaram com a SEC, a Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos.

No indiciamento desta quinta-feira, o gabinete da procuradoria de Manhattan afirmou que Kwon enganou investidores em 2021 em relação à TerraUSD, uma suposta moeda estável e que deveria manter a paridade com o valor do dólar. Kwon teria dito a investidores que um algoritmo de computador conhecido como “Terra Protocol” tinha restaurado o valor da moeda quando ela caiu abaixo do seu valor nominal, em maio de 2021, quando na verdade o executivo arranjou que uma empresa de negociações de alta frequência comprasse secretamente milhões de dólares da cripto para sustentar seu preço artificialmente. Procuradores afirmaram que informações falsas e outros fatores fizeram investidores institucionais e do varejo comprarem produtos da Terraform, inflando o valor da Luna para 50 bilhões de dólares em 2022. Esta é uma moeda mais tradicional, desenvolvida por Kwon, e que flutuava em seu valor, mas estava ligada à TerraUSD. “Grande parte desse crescimento ocorreu após as mentiras descaradas de Kwon sobre a Terraform e sua tecnologia", alega a acusação. Quando o valor da TerraUSD começou a cair novamente, em maio de 2022, a empresa alertou que elevá-lo não “era tão simples agora”, segundo o indiciamento. Ambas as moedas quebraram naquele mês, derrubando o valor de outras criptomoedas, incluindo o bitcoin, e causando uma grande turbulência nesse mercado. Kwon é um dos muitos magnatas das criptomoedas que estão enfrentando acusações federais após uma queda nos preços em 2022 ter provocado o colapso de várias companhias. Sam Bankman-Fried, que fundou a FTX, está apelando de sua condenação e da sentença de 25 anos de prisão, decidida em março, por roubar 8 bilhões de dólares de seus clientes. Alex Mashinsky, fundador e ex-CEO da credora de criptomoedas Celsius Network, declarou-se culpado no mês passado de duas acusações de fraude. (Reportagem de Luc Cohen em Nova York; reportagem adicional de Jody Godoy)