Farmacêuticas subirão preços de mais de 250 medicamentos nos EUA a partir de 1º de janeiro

Por Michael Erman

NOVA YORK (Reuters) - Farmacêuticas planejam aumentar os preços de pelo menos 250 marcas de remédios nos Estados Unidos, incluindo o tratamento Paxlovid da Pfizer contra Covid-19, as terapias de células cancerígenas da Bristol Myers Squibb e vacinas da francesa Sanofi no começo de 2025, segundo dados analisados pela empresa de pesquisa de saúde 3 Axis Advisors.

Quase todos os aumentos de preços de remédios estão abaixo de 10% -- a maioria, bem abaixo. O aumento mediano do preço dos remédios a partir de 1º de janeiro é de 4,5%, em linha com a mediana de todos os aumentos de preços do ano passado.

Os aumentos serão em preços de tabela, que não incluem abatimentos para administradoras de benefícios farmacêuticos e outros descontos.

Aumentos maiores nos preços de medicamentos eram muito mais comuns nos EUA, mas, nos últimos anos, as farmacêuticas os reduziram após os reajustes terem recebido fortes críticas em meados da década passada.

“As farmacêuticas não têm mais muito espaço para aumentar os preços ao longo do tempo, o que significa que tomar mais liberdades nos preços de lançamento é realmente a única opção que têm diante de penalidades maiores para aumentos de preço ano a ano”, afirmou o presidente da 3 Axis, Antonio Ciaccia.

Uma análise dos preços de novos remédios feita pela Reuters concluiu que as empresas farmacêuticas lançaram novos medicamentos nos EUA a preços 35% maiores que em 2022.

(Reportagem de Michael Erman)