'Ambulância-bar' e 140 garrafas enterradas são apreendidas em Copacabana

Uma ação inusitada marcou a madrugada desta terça-feira (31), na Praia de Copacabana, durante a Operação Tatuí, realizada pela Secretaria de Ordem Pública (SEOP). Entre os itens apreendidos estavam 140 garrafas de vidro enterradas na areia, além de uma ambulância utilizada irregularmente como depósito de bebidas, apreendida nesta tarde.

O que aconteceu

140 garrafas de vidro enterradas foram descobertas. Durante a Operação Tatuí, agentes da SEOP encontraram 140 garrafas enterradas nas areias de Copacabana, junto a outras bebidas inadequadas para consumo, que foram descartadas.

Prevenção de riscos. "Essa é uma operação tradicional da Prefeitura, que nós fazemos sempre por ocasião da Operação Verão e intensificamos durante as datas anteriores à virada do ano. Então, é importante destacar esse trabalho preventivo de apreensão de utensílios de vidro que são proibidos de serem vendidos nas areias e que poderiam colocar em risco a integridade física das pessoas", afirmou o secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale, em nota.

Apoio logístico. A operação contou com o suporte da Guarda Municipal, Comlurb e Polícia Militar, reforçando o combate a irregularidades antes da festa de Réveillon.

Flagrante de ambulância irregular: Na tarde do mesmo dia, a SEOP removeu uma ambulância que servia como depósito irregular de bebidas e móveis de um estabelecimento comercial.

Bebidas da ambulância também foram apreendidas. Imagem: Secretaria de Ordem Pública

Em nota ao UOL, a Secretaria de Ordem Pública explicou:

Uma ambulância que servia como depósito irregular de bebidas e móveis de algum estabelecimento comercial na rua Constante Ramos, em Copacabana, na tarde desta terça-feira, dia 31. O setor de inteligência da SEOP identificou uma movimentação incomum no entorno do veículo e seguiu monitorando a atividade até conseguir o flagrante da atividade ilegal. No interior da ambulância, digo depósito, estavam bebidas, cadeiras e outros itens de algum estabelecimento do entorno que ainda não foi identificado pela Prefeitura. Até o momento, nenhum responsável foi identificado e autuado

Carros estacionados ilegalmente e móveis

Removeram veículos irregulares. Durante o dia 30, agentes da SEOP realizaram a remoção de 49 veículos estacionados ilegalmente em Copacabana, contribuindo para a organização do trânsito na região.

Desfizeram acampamentos. Quatro acampamentos irregulares foram identificados e desmontados pelos agentes, garantindo a ordem pública nas áreas de maior circulação.

Descarte de móveis irregulares. A operação também incluiu a apreensão de cadeiras e outros itens armazenados ilegalmente em vias públicas. As ações fazem parte da preparação da cidade para o Réveillon, com o objetivo de manter a segurança e organização nos espaços públicos.