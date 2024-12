Setor público tem déficit primário de R$6,6 bi em novembro, dívida bruta fica em 77,7% do PIB

BRASÍLIA (Reuters) -O setor público brasileiro registrou em novembro um déficit primário de 6,620 bilhões de reais, em resultado um pouco melhor do que o esperado pelo mercado, enquanto a dívida pública recuou ligeiramente como proporção do PIB, mostraram dados do Banco Central nesta segunda-feira.

O déficit foi bem inferior ao rombo de 37,270 bilhões de reais registrado em novembro do ano passado e, com o resultado, o país acumulou um saldo negativo equivalente a 1,65% do PIB em 12 meses. Economistas consultados em pesquisa da Reuters esperavam um déficit primário de 7 bilhões de reais em novembro.

O resultado primário, que não inclui as despesas com juros, foi determinado por resultados deficitários do governo central (5,681 bilhões de reais) e das estatais (1,343 bilhão de reais), enquanto Estados e municípios registraram juntos um superávit de 405 milhões de reais.

Considerando os gastos com o financiamento da dívida, o déficit foi de 99,079 bilhões de reais em novembro.

A dívida pública bruta do Brasil como proporção do PIB recuou a 77,7% em novembro, de 77,8% no mês anterior. Já a dívida líquida, que considera os ativos do país, recuou a 61,2% do PIB, de 61,5% do PIB em outubro.

