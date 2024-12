Robô aspirador WAP é preferido dos leitores do UOL; veja outros vencedores

O Robot W90, da WAP, é o modelo que lidera o ranking de aspiradores de pó mais comprados pelos leitores do Guia de Compras UOL em 2024. O custo-benefício é o seu principal destaque.

E ele não faz sucesso só por aqui: na Amazon, foram mais de 7 mil compras no mês passado. Detalhamos a seguir o que a WAP diz sobre o W90 e algumas opiniões de quem já o usou. Por último, citamos os outros aspiradores do top 5 de preferidos dos leitores.

O que a WAP diz sobre o robô aspirador?

Varre, aspira e passa pano -- para essa última função, acompanha MOP em microfibra lavável em máquina;

Tem escovas giratórias ideais para limpar cantos;

Possui rodas emborrachadas que prometem não danificar o piso;

Desvia de obstáculos usando sensores de impacto e queda;

Permite escolher entre três modos de limpeza: aleatório, de cantos e espiral;

Coletor de pó tem capacidade de 250 ml e é lavável;

Indicado para quem tem pets, remove pelos de tapetes e carpetes;

Bateria conta com capacidade de 2.600 mAh e autonomia de uma hora e 40 minutos;

Tempo de carregamento: até quatros horas;

Potência: 30W;

Não aspira água.

O que diz quem comprou o modelo?

São mais de 10 mil avaliações do produto na Amazon, com nota média de 4,2 (sendo cinco a máxima).

Não esperem um super-robô que mapeia ou volta para a base, porque essa não é nem a proposta do W90 (...). Ele é muito prático e intuitivo de usar. A bateria dele dura bastante: mais de uma hora. Demora um pouco para carregar, então, se pretende usar, recomendo carregar com antecedência.

Geovana

Achei que o produto é de boa qualidade. Ele tira bastante a poeira e entra embaixo de camas e estantes, retirando o pó de lugares que temos mais dificuldade de alcançar. Entretanto, o uso deve ser monitorado, porque o robô prende em lugares que tenham obstáculo e pode ter alguma dificuldade para sair.

Paloma

Estou muito satisfeita com o robô. A relação custo-benefício é realmente muito boa. Futuramente, pensarei em adquirir um que consiga mapear e voltar para a base sozinho. No entanto, no meu apartamento atual e estilo de vida, este aqui já me atende 100%.

Amanda



Ótimo custo-benefício. O valor do robô é compatível com a qualidade de serviço que ele oferece. Não é uma limpeza profunda, mas ajuda muito a manter a casa sempre limpa. Às vezes, deixa um pouco a desejar nos cantos e nas áreas mais centrais do piso, mas nada que tire seu mérito de limpeza.

Dino

Pontos de atenção

As principais reclamações são sobre a baixa durabilidade do produto, que apresentou defeito com pouco tempo de uso, além da bateria (que demora para recarregar).

Já tive o modelo 100, que durou dois anos e agora esse durou três meses. Ele até aspira satisfatoriamente para quem busca um eletro de manutenção para limpar poeira e pelos de animais, mas ele não dura.

Fernanda Brigatti

Aspira bem, mas passa pano meia-boca (...). Primeiro que o paninho é bem pequeno e segundo que, mesmo colando ele bem encharcado, tenho a sensação que ele não encosta direito no chão. Quase não molha e nem ficou muito sujo. Deixa um fio ou outro molhado por onde passa.

Valéria Batista

O aspirador não é tão inteligente. Não lida muito bem com tapetes, muitas vezes ficando preso e demandando auxílio humano. Os trajetos que ele faz acabam sendo sempre os mesmos, nem sempre atinge áreas de canto. Serve para dar só aquela tapeada básica no ambiente. A bateria não dura muito.

Mateus Faller

Pelo valor, é um produto ok. Porém, não passa pano. O pano não encosta no chão. E ele fica andando aleatoriamente o que compromete a eficácia da limpeza.

Thais Esgur

Quer saber mais sobre eletrônicos, produtos de casa, de beleza e achadinhos do momento? Fique de olho na nossa curadoria de ofertas: no Monitor de Ofertas UOL, no nosso Canal do WhatsApp e nos vídeos do TikTok (@guiadecompras_uol).

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.