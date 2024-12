Turista é morto em ataque de tubarão no resort Marsa Alam no Egito

Um turista morreu e outro ficou ferido em um ataque de tubarão no resort de Marsa Alam, no Egito, disse o ministério do meio ambiente do país em um comunicado neste domingo (29), sem revelar as nacionalidades dos envolvidos.

Há tubarões no Mar Vermelho, mas encontros com eles são relativamente raros.

O ministério disse que o ataque ocorreu em águas profundas fora da zona designada para banhos e mergulhos, próximo aos píeres no norte de Marsa Alam, acrescentando que nadar a partir dos píeres era proibido e que os píeres ficariam fechados por dois dias a partir de segunda-feira.

Marsa Alam é uma cidade costeira egípcia conhecida por seus recifes de coral, vida marinha e praias.

O último incidente semelhante foi em junho de 2023, quando um tubarão-tigre matou um cidadão russo em Hurghada, outra cidade costeira no Mar Vermelho ao norte de Marsa Alam.

No mês passado, um barco turístico tombou na mesma área, deixando quatro mortos e sete desaparecidos.