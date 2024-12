Especialistas questionam ataque de pássaros como causa da queda de avião na Coreia do Sul

Por Bart Meijer e Lisa Barrington

(Reuters) - Especialistas em aviação afirmaram no domingo que o acidente aéreo mais mortal em solo sul-coreano está cercado de incertezas, questionando o impacto que um possível ataque de pássaros citado pelas autoridades poderia ter tido na queda do voo da Jeju Air.

A aparente ausência de trem de pouso, o momento do pouso de barriga do bimotor Boeing 737-800 no Aeroporto Internacional de Muan e os relatos de um possível ataque de pássaros levantaram questionamentos que ainda não puderam ser respondidas.

A aeronave de corredor único foi vista em um vídeo transmitido pela mídia local deslizando pela pista sem o trem de pouso acionado antes de bater em uma parede em uma explosão de chamas e destroços.

"Neste momento, há muito mais perguntas do que respostas. Por que o avião estava indo tão rápido? Por que os flaps não estavam abertos? Por que o trem de pouso não estava abaixado?", disse Gregory Alegi, especialista em aviação e ex-professor da academia da força aérea da Itália.

As autoridades sul-coreanas estão investigando o acidente do voo 7C2216 da Jeju Air em que 179 das 181 pessoas a bordo morreram, incluindo o impacto de um possível ataque de pássaros e o clima.

O vice-ministro dos Transportes, Joo Jong-wan, disse que o comprimento de 2.800 metros da pista não foi um fator contribuinte e que os muros nas extremidades foram construídos de acordo com os padrões do setor.

Um porta-voz da Jeju Air não estava disponível para comentar o assunto. A Jeju Air se recusou a comentar a causa durante as coletivas de imprensa, dizendo que uma investigação está em andamento.

Christian Beckert, especialista em segurança de voo e piloto da Lufthansa, disse que as imagens de vídeo sugerem que, além dos reversores, a maioria dos sistemas de freio do avião não foi ativada, criando um "grande problema" e um pouso rápido.

Beckert disse que é improvável que um ataque de pássaro tenha danificado o trem de pouso enquanto ele ainda estava levantado e que, se tivesse acontecido quando ele estava abaixado, teria sido difícil levantá-lo novamente.

"É muito, muito raro e incomum não baixar o trem de pouso, porque há sistemas independentes que permitem baixar o trem com um sistema alternativo", disse ele.

A investigação deve revelar um quadro mais claro, acrescentou.

De acordo com as regras globais de aviação, a Coreia do Sul conduzirá uma investigação civil e envolverá o Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos Estados Unidos, onde o avião foi fabricado.

Os especialistas afirmam que os acidentes aéreos geralmente são causados por um coquetel de fatores e que pode levar meses para se chegar a uma conclusão sobre a sequência de eventos.

O gravador de dados de voo foi encontrado às 11h30 pelo horário local, cerca de duas horas e meia após o acidente, e o gravador de voz da cabine de comando às 14h24, informaram as autoridades sul-coreanas.

O consultor de aviação australiano Trevor Jensen disse que os serviços de incêndio e emergência normalmente estariam prontos para um pouso de barriga, "portanto, isso parece não ter sido planejado".