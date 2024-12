Acidente de avião mata 179 pessoas no pior desastre aéreo da Coreia do Sul

Por Ju-min Park e Hongji Kim e Hyunsu Yim

MUAN COUNTY, COREIA DO SUL (Reuters) - O acidente aéreo mais mortal já ocorrido na Coreia do Sul matou 179 pessoas no domingo, quando um avião aterrissou de barriga e derrapou no final da pista, explodindo em uma bola de fogo ao se chocar contra um muro no Aeroporto Internacional de Muan.

O voo 7C2216 da Jeju Air, vindo da capital tailandesa Bangkok com 175 passageiros e seis tripulantes a bordo, estava tentando pousar pouco depois das 9h no horário local (21h de sábado em Brasília) no aeroporto no sul do país, informou o Ministério dos Transportes da Coreia do Sul.

Dois membros da tripulação sobreviveram e estavam sendo tratados por causa dos ferimentos.

O acidente aéreo mais mortal em solo sul-coreano foi também o pior envolvendo uma companhia aérea da Coreia do Sul em quase três décadas, de acordo com o Ministério dos Transportes.

O bimotor Boeing 737-800 foi visto em um vídeo da mídia local deslizando pela pista sem nenhum trem de pouso visível antes de colidir com equipamentos de navegação e uma muro em uma explosão de chamas e destroços.

"Apenas a parte da cauda mantém um pouco da forma, e o resto (do avião) parece quase impossível de reconhecer", disse o chefe dos bombeiros de Muan, Lee Jung-hyun, em uma coletiva de imprensa.

Os dois membros da tripulação, um homem e uma mulher, foram resgatados da seção da cauda do avião em chamas, disse Lee. Eles estavam sendo tratados em hospitais com ferimentos médios a graves, disse o chefe do centro de saúde pública local.

As autoridades vasculharam as áreas próximas em busca de corpos possivelmente jogados do avião, disse Lee.

Os investigadores estão examinando ataques de pássaros e condições climáticas como possíveis fatores, disse Lee. A agência de notícias Yonhap citou autoridades aeroportuárias dizendo que um ataque de pássaros pode ter causado o mau funcionamento do trem de pouso.

O acidente foi o pior para uma companhia aérea sul-coreana desde o acidente da Korean Air em Guam em 1997, que matou mais de 200 pessoas, de acordo com dados do Ministério dos Transportes. O pior acidente anterior em solo sul-coreano foi o da Air China, que matou 129 pessoas em 2002.

Os especialistas disseram que o relatório de colisão com pássaros e a forma como a aeronave tentou aterrissar levantaram mais perguntas do que respostas.

"Um ataque de pássaro não é incomum, problemas com o trem de pouso não são incomuns", disse o editor da Airline News, Geoffrey Thomas. "Os ataques de pássaros acontecem com muito mais frequência, mas normalmente não causam a perda de um avião por si só."

De acordo com as regras globais de aviação, a Coreia do Sul conduzirá uma investigação civil sobre o acidente e envolverá automaticamente o órgão nacional de segurança de transporte dos Estados Unidos, onde o avião foi projetado e construído.

'MINHAS ÚLTIMAS PALAVRAS'

Horas após o acidente, os familiares se reuniam na área de desembarque do aeroporto, alguns chorando e se abraçando enquanto voluntários da Cruz Vermelha distribuíam cobertores.

Segundo as autoridades, muitas vítimas pareciam ser residentes de áreas próximas voltando das férias.

As famílias gritaram e choraram quando um médico anunciou os nomes das vítimas identificadas por suas impressões digitais. Foram distribuídos papéis para que as famílias anotassem seus dados de contato.

Um parente falou em um microfone, pedindo mais informações às autoridades. "Meu irmão mais velho morreu e eu não sei o que está acontecendo", disse ele. "Eu não sei."

Outro pediu aos jornalistas que não filmassem. "Não somos macacos em um zoológico", disse ele. "Somos famílias enlutadas."

Veículos funerários faziam fila do lado de fora para levar os corpos, e as autoridades disseram que um necrotério temporário havia sido montado.

O local do acidente cheirava a combustível de aviação e sangue, de acordo com testemunhas da Reuters. Trabalhadores com roupas de proteção e máscaras vasculhavam a área, enquanto soldados vasculhavam os arbustos.

A torre de controle emitiu um alerta de colisão com pássaros e, pouco depois, os pilotos declararam mayday e tentaram pousar na direção oposta, informou um funcionário do Ministério dos Transportes.

Um passageiro enviou uma mensagem de texto a um parente dizendo que um pássaro estava preso na asa, informou a agência News1. A mensagem final da pessoa foi: "Devo dizer minhas últimas palavras?"

A aeronave foi fabricada em 2009, informou o Ministério dos Transportes.

Os dois motores CFM56-7B26 foram fabricados pela CFM International, uma joint venture entre a GE Aerospace e a francesa Safran, informou o Ministério dos Transportes.

Um porta-voz da CFM disse: "Estamos profundamente tristes com a perda do voo 2216 da Jeju Air. Estendemos nossas sinceras condolências às famílias e entes queridos dos que estavam a bordo".