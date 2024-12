Carreta sem freios atravessa rodovia Fernão Dias e atinge 3 carros em SP

Do UOL, em São Paulo

Uma carreta sem controle atravessou a pista da rodovia Fernão Dias na altura do km 80 (cidade de São Paulo) e atingiu três carros na noite desta sexta-feira (27).

O que aconteceu

A carreta estava estacionada em uma via ao lado da rodovia. O motorista tentou manobrar o veículo sem freio, e a carreta saiu desgovernada em direção à rodovia, segundo informações da PRF (Polícia Rodoviária Federal).

A carreta atravessou a pista. Ela se chocou com a barreira de concreto que divide as duas pistas da rodovia e atingiu três carros que trafegavam no sentido Guarulhos.

O acidente deixou seis feridos. O motorista da carreta teve ferimentos leves. Quatro pessoas que estavam em um Fiat Stilo foram socorridas em estado moderado. Outra pessoa que estava em um Corolla teve ferimentos leves. O motorista do terceiro veículo saiu ileso, assim como outra pessoa que estava no Corolla, diz a PRF.

O acidente gerou o bloqueio total da rodovia. O bloqueio ocorreu tanto no sentido Guarulhos quanto no sentido Belo Horizonte. Na manhã deste sábado, as duas pistas estavam liberadas.