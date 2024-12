Por que está chovendo tanto? Entenda fenômeno que ainda trará mais água

Uma nova ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul) se formou nesta reta final de 2024, trazendo fortes chuvas até pelo menos segunda-feira (30), em diversas áreas do Brasil. As regiões Norte, Centro-Oeste e Sudeste devem ser as mais afetadas.

O que esperar?

Acumulados superiores aos 100 milímetros. Chuvas volumosas e temporais podem marcar os próximos dias, é o que aponta o Climatempo.

Na região Norte, os estados afetados serão Acre, Amazonas, Rondônia, sudoeste do Pará e sul do Tocantins.

Na região Centro-Oeste, estados como Mato Grosso, Goiás e o Distrito Federal —salvo Mato Grosso do Sul— devem registrar volumes significativos.

O Sudeste é a região mais preocupante. O Climatempo aponta chuvas acumuladas que podem ultrapassar 150 mm em alguns pontos como no centro-sul de Minas Gerais, no norte de São Paulo e em todo o estado do Rio de Janeiro, com atenção para alagamentos e deslizamentos de terra.

Clima deve ficar ameno, com temperaturas menores do que o comum para a época. Segundo previsões, nesta sexta-feira (27), em Manaus, capital do Amazonas, a temperatura não passará dos 30ºC. Em Cuiabá, capital do Mato Grosso, a máxima é de 29ºC. Na capital paulista a temperatura é mais baixa e chega a 24ºC. Já na cidade do Rio de Janeiro, os termômetros vão até 27ºC.

O que são as ZCAS?

As ZCAS são um fenômeno meteorológico que causam chuvas intensas por uma faixa de umidade que vai da Amazônia até a região sul do oceano Atlântico. É por este motivo que as chuvas estão concentradas da região Norte à Sudeste.

Mesmo com a ausência do La Niña, as águas do oceano Pacífico continuam geladas. O Climatempo explica que essa condição é ideal para promover sistemas como a ZCAS.

É a segunda vez no ano que essa zona se forma. Em 2025, previsões dos meteorologistas indicam que outras zonas de convergência podem surgir ao longo dos próximos meses.