PM agride homem rendido com golpes de capacete e chutes em SP; veja

Um policial militar foi flagrado agredindo um motociclista durante uma abordagem na quarta-feira (25) na Avenida Jacu Pêssego, na zona leste de São Paulo.

No mesmo dia, um PM atingiu um homem com um tiro à queima-roupa na zona oeste da capital paulista, diante da escalada da violência dos agentes no estado.

O que aconteceu

Uma testemunha flagrou em vídeo a ação dos agentes. O registro, publicado pela página "Zona Leste 24hr" no Instagram, mostra um dos dois PMs que atendem a ocorrência chutando o homem já caído no chão.

PM pega o capacete do motociclista na via e joga contra a cabeça dele. A nova agressão acontece quando o homem, aparentemente desnorteado, se senta ao ser atingido por dois chutes, enquanto tenta se levantar. Ele coloca as mãos para o alto e manca de um dos pés, quando o agressor joga o capacete nele. O acessório cai no chão.

Mancando, o suspeito vai em direção à parede e deita no chão. O agressor, então, levanta a motocicleta do suspeito que estava caída no solo. A testemunha que gravava o vídeo mostra uma viatura, que seria conduzida pelos agentes, alguns metros à frente do local das agressões.

Durante um minuto de registro, o outro agente não reage enquanto o colega agride o motociclista.

Segundo a página que compartilhou o vídeo, o suspeito teria tentado fugir de uma abordagem da PM. Procurada pelo UOL, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública) disse que não encontrou o registro da ocorrência na Polícia Civil. Em razão disso, não se sabe se o homem agredido foi preso.

Uma investigação preliminar foi aberta para apurar o caso, disse a secretaria nesta sexta-feira (27). "A abordagem não condiz com os protocolos da Polícia Militar do Estado. As imagens registradas serão analisadas pela PM para que as medidas cabíveis sejam tomadas", concluiu a pasta.

Segundo caso de violência registrado no dia do Natal

Um jovem de 24 anos, baleado nas costas por um policial militar após gravar uma abordagem dos agentes, está internado na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) de um hospital em Osasco, na Grande São Paulo. A SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública) informou que quatro agentes envolvidos na ocorrência em que o rapaz foi baleado foram afastados.

Câmeras de segurança registraram a ação. As imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo e obtidas pelo UOL, mostram uma viatura na rua Eusébio de Paula Marcondes, no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista, na quarta-feira (25). Dois agentes descem da viatura e aparentam discutir com populares. Um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes do que seria um cassetete.

Segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Então, eles saem do campo de registro da câmera. Uma mulher tenta apartar a confusão.

Outro agente vê a situação, corre e dispara contra o rapaz que gravava a ação. Um homem aparenta pedir calma aos policiais, enquanto um deles golpeia outro homem com o suposto cassetete.

SSP-SP informou que a polícia foi acionada para liberar uma via. Em nota, eles afirmaram que a rua havia sido bloqueada por moradores "quando houve uma confusão generalizada". O caso foi registrado no 89ºDP (Jardim Taboão).

Pasta mudou versão inicial. Na quinta-feira (26), por volta das 8h (horário de Brasília), a secretaria enviou nota à reportagem afirmando que o jovem baleado "tentou tirar a arma de um policial", quando outro agente "interveio" e disparou. Pelas imagens veiculadas, não é possível verificar essa suposta tentativa de pegar o armamento. Já no início da tarde do mesmo dia, a secretaria atualizou o texto e afirmou que o "homem [baleado] agrediu um policial" e o colega "interveio", não citando a suposta tentativa do rapaz em retirar o armamento do agente.

A corporação também instaurou um Inquérito Policial Militar para investigar a ocorrência. O caso será apurado "rigorosamente", segundo a pasta, e as imagens registradas pelas câmeras corporais dos agentes também serão anexadas ao inquérito. "Desvios de conduta não são tolerados pela corporação e todas as medidas cabíveis serão tomadas", informou a SSP-SP.

Como os nomes dos agentes não foram divulgados pelas autoridades, a reportagem não conseguiu encontrar as defesas deles para pedido de posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação.