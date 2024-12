Bioderma x Neutrogena: qual hidratante não meleca a pele no verão?

Hidratante facial é item básico na rotina de skincare para todo mundo —palavra de dermatologista. Mas, em um país como o nosso, de clima quente e úmido, com maioria de pele mista e oleosa, o que queremos mesmo é um produto que não deixe o rosto brilhando, não é mesmo?

Pensando nisso, resolvi testar e comparar dois hidratantes faciais que prometem ser super leves e oferecer a tão desejada hidratação sem pesar a mão: o Hydrabio Sérum Facial, da Bioderma; e o Hydra Boost Water Gel, da Neutrogena.

Confira a seguir minhas impressões sobre os dois produtos e qual se encaixa melhor nas suas necessidades.

Hydrabio Sérum Facial, Bioderma

O que eu gostei

Fórmula: contém ácido hialurônico e niacinamida, ativos ótimos para hidratar e equilibrar a pele.

Leveza: o produto é realmente muito leve, com textura fininha. E é rapidamente absorvido pela pele —você praticamente esquece que passou depois de alguns minutos.

Não tem cheiro: isso é ótimo para peles sensíveis, como a minha, porque diminui o risco de alergia. Também não arde a pele após a aplicação.

Praticidade: a embalagem em pump é prática, o produto não corre o risco de vazar no nécessaire e se mantém bem conservado, sem oxidar.

Econômico: um único pump nas mãos é suficiente para aplicar em todo o rosto.

Pele sequinha: por ser leve, o sérum deixou a pele macia e confortável sem aspecto oleoso, com brilho.

Pontos de atenção

Não exagere: como ele o produto é bem leve, é fácil perder a mão e aplicar demais. Não cometa esse erro ou vai perder a vantagem de ter a pele hidratada, mas com aspecto sequinho, sem brilho.

Tamanho: considero a embalagem pequena —tem apenas 40 ml. Mas, como é econômico, acredito que possa durar bastante.

O que mudou para mim

O sérum é perfeito para usar no dia a dia. E é uma ótima base para aplicar antes do protetor solar ou da make e evitar que ela craquele ou marque as linhas finas. E também pode ser usado à noite.

Para quem vale a pena? Acredito que o Hydrabio Sérum Facial seja interessante para quem busca hidratar a pele sem ficar com ela muito oleosa. Por isso, embora seja indicado para todos os tipos de pele pelo fabricante, acredito que pessoas com pele sensível, mista e/ou oleosa vão se beneficiar mais.

Hydro Boost Water Gel, Neutrogena

O que eu gostei

Sensorial: o produto tem uma textura bem leve, de gel aquoso, bem gostoso de aplicar. E ainda proporciona uma sensação refrescante na pele.

Formulação: com ácido hialurônico, deixa a pele hidratada e macia, sem melecar. A pele fica com um leve viço e radiância depois da aplicação.

Cheirinho suave: a fragrância é bem sutil e não incomodou.

Maquiagem: como tem uma textura bem levinha, também funciona como base antes da make ou do protetor solar sem pesar.

Tem refil: isso quer dizer que dá para reaproveitar a embalagem —o que é maravilhoso para o seu bolso e para o planeta.

Pontos de atenção

Aplicação: a embalagem em pote exige que você pegue o produto com os dedos. Isso significa que você tem que estar com a mão bem limpinha para não contaminar o produto.

Não deixa a pele tão sequinha: ela fica com um leve brilho —o que é maravilhoso se você curte um glow natural, mas pode pesar se sua pele for muito oleosa.

Risco de exagerar. a embalagem tem 50 gramas e ele é mais barato do que o produto da Bioderma. Mas, como é preciso usar os dedos para pegar o produto, corre-se o risco de usar mais que o necessário.

O que mudou para mim

O pote azulzinho, a fragrância suave e o sensorial refrescante do gel aquoso são uma ótima combinação para dar aquele boost na rotina diária de skincare —dá para sentir que estamos em um verdadeiro ritual de autocuidado. Ah, e pode ser usado de dia e de noite.

Para quem vale a pena?

Mesmo sendo bem leve, como não deixa a pele bem sequinha, acredito que ele seja melhor para quem tem a pele mista ou pouco oleosa.

Escolhemos cada produto de forma independente e checamos os preços na data da publicação (ou seja, podem variar!). Ao comprar pelos nossos links, ganhamos uma comissão, mas você não paga nada a mais por isso. O UOL não é dono nem participa da comercialização dos produtos oferecidos neste conteúdo. Dessa forma, não nos responsabilizamos pelos itens anunciados.