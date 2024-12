Carla: Governo Lula age como refém e cúmplice na questão das emendas

Após decisão do ministro Flávio Dino, do STF (Supremo Tribunal Federal), o governo Lula dá sinais de chumbo trocado na questão das emendas do Congresso Nacional, opinou a colunista Carla Araújo no UOL News, do Canal UOL, nesta sexta-feira (27).

Nesse momento, o que fica mais claro é que o governo está, no mínimo, dando sinais trocados. O governo age nessa questão das emendas como refém e como cúmplice. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal de Brasília do UOL

Além de suspender o pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas parlamentares, às vésperas do Natal, o ministro também pediu que a PF (Polícia Federal) abra um inquérito para apurar a liberação dessa modalidade de emendas e a suposta manobra de Arthur Lira (Progressistas), presidente da Câmara dos Deputados. A decisão de Dino foi uma resposta ao pedido do PSOL e outras entidades, que apontaram as irregularidades. Dino deu prazo de 20 horas para a Câmara enviar dados e liberar os recursos.

No início do mês, o magistrado já havia determinado a suspensão das verbas até que o Legislativo aprovasse regras de transparência. As condições impostas por Dino —identificação dos autores nas emendas de comissão, por exemplo— causaram tensão entre os congressistas. Como represália, os parlamentares aceitaram votar o pacote de ajuste fiscal do governo federal somente após a liberação dos recursos.

No UOL News, Carla Araújo levantou questionamentos sobre uma suposta dobradinha entre Judiciário e Executivo.

O que acontece? O governo diz: 'tudo bem, eu topo, aprova as emendas'. Coincidentemente, logo depois que aprova as medidas [do pacote de ajuste fiscal] no Congresso, o Flávio Dino vem e fala, 'não, não, não, espera aí, essas emendas de comissão aqui também foram irregulares. Vamos parar de novo'.

Essa novela das emendas se arrasta desde antes do período eleitoral, lembrando que o Flávio Dino suspendeu lá atrás outras modalidades de emendas e, agora, é uma modalidade específica, que são as emendas de comissão que Lira organizou e eles estão resolvendo para onde vai esse dinheiro sendo que Alagoas foi um dos mais beneficiados. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal de Brasília do UOL

Em julho, reportagem publicada pelo jornal Folha de S.Paulo mostrou que a Comissão de Integração Nacional e Desenvolvimento Regional da Câmara dos Deputados teria favorecido Alagoas na divisão das emendas parlamentares de 2024.

Prefeituras e o governo alagoano deveriam, naquela ocasião, ser o destino de cerca de R$ 320 milhões, do total de R$ 1,1 bilhão em emendas disponíveis nesta comissão. O valor superaria a soma da verba indicada pelo mesmo colegiado a 19 outros estados.

Então, esse cenário, os personagens, eles vão mudando de lugar, digamos assim, mas o Flávio Dino, ele sempre teve uma relação muito próxima com o Lula, mas quando ele vai ao Supremo, de fato, o ministro muda de postura, até com nós mesmos, jornalistas. Carla Araújo, colunista e chefe da sucursal de Brasília do UOL

Tales: 'Dino mostra que não irá ceder a manobras da Câmara'

No UOL News, o colunista Tales Faria disse que, com nova decisão, o ministro Flávio Dino mostra que não irá ceder a manobras e falcatruas da Câmara dos Deputados.

Ele [Arthur Lira] e os líderes fizeram as mudanças todas, também teve ali, por falta de transparência, algumas coisas que não estão explicadas, segundo uma reportagem extensa da revista Piauí, mostrando como foi maquiada o envio de emendas e que deveria ter novas emendas que não tinham sido aprovadas antes. Essa é a confusão toda.

E o Executivo —que foi vítima de uma chantagem do Lira, dos líderes, do centrão, do Congresso como um todo— acabou sendo obrigado a trabalhar junto com o Congresso. Trabalhou junto com o Congresso nessa trapalhada, vai acabar pagando por isso. Tales Faria, colunista do UOL

O que Dino determinou

O ministro do STF determinou que a Casa publique, em seu site, "as Atas das reuniões das Comissões Permanentes nas quais foram aprovadas as 5.449 emendas indicadas no Ofício nº 1.4335.458/2024, encaminhado ao Poder Executivo".

O presidente da Câmara, Arthur Lira, coordenou o envio do ofício para o Executivo em que 17 líderes partidários assinaram como "padrinhos" a indicação de todas as emendas de comissão. O valor dessas emendas, conforme mostrou o UOL, pode chegar até R$ 5,4 bilhões.

Os parlamentares alegam que, mesmo sem transparência, estão cumprindo o que foi determinado na lei aprovada em novembro sobre emendas.

O que Lira pediu

Após a nova decisão de Dino, Lira interrompeu as férias e voltou para Brasília, onde se reuniu com o presidente Lula (PT).

A Câmara dos Deputados enviou ao ministro, na madrugada de hoje (27), um documento com 22 páginas para defender a legalidade das emendas parlamentares e solicitar a revogação da suspensão do pagamento de R$ 4,2 bilhões em emendas de comissão.

O UOL News vai ao ar de segunda a sexta-feira em duas edições: às 10h, com apresentação de Fabíola Cidral, e às 17h, com Diego Sarza. Aos sábados, o programa é exibido às 11h e 17h, e aos domingos, às 17h.

Onde assistir: Ao vivo na home UOL, UOL no YouTube e Facebook do UOL. O Canal UOL também está disponível na Vivo TV (canal nº 613), Sky (canal nº 88), Oi TV (canal nº 140), TVRO Embratel (canal nº 546), Zapping (canal nº 64) e no UOL Play.

Assista ao programa na íntegra