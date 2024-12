Deslizamento de terra atinge casa e deixa 4 soterrados em Taubaté (SP)

Do UOL, em São Paulo

Um deslizamento de terra sobre uma casa em Taubaté (SP) deixou quatro pessoas soterradas, nesta sexta-feira (27). Uma delas já foi resgatada, segundo a Defesa Civil do Estado de São Paulo.

O que aconteceu

Deslizamento foi provocado por fortes e constantes chuvas nesta sexta. A casa soterrada fica localizada no bairro Barreiro.

Ocorrência está em andamento e uma pessoa já foi resgatada. Vítima socorrida, na noite desta sexta, é do sexo masculino; sob os escombros ainda há uma mulher e outros dois homens.

27.dez.2024 - Homem é colocado em ambulância após ser resgatado de casa soterrada em Taubaté-SP Imagem: Divulgação/Defesa Civil do Estado de São Paulo

Taubaté está localizada na região do Vale do Paraíba. Cidade encontra-se sob a influência de um extenso corredor de umidade, conhecido como ZCAS (Zona de Convergência do Atlântico Sul). Segundo a Defesa Civil de Taubaté, o município registrou um volume de chuvas de 64 mm nas últimas 12 horas.

Gabinete de Crise montado pelo governo do Estado contabiliza 19 municípios afetados por conta dos temporais. Até a noite desta sexta-feira, não foi confirmada nenhuma morte ou desaparecimento.