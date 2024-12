Sorriso amarelo? Entenda o que fazer para manter os dentes brancos

Sim, o que você come pode deixar seus dentes amarelados antes do tempo. Isso porque, muitos alimentos contêm substâncias que, além de manchar, deterioram o esmalte dentário.

Veja abaixo alguns exemplos:

Beterraba: a culpa é da cor intensa do vegetal. O risco de provocar manchas é maior quando consumida em forma de suco.

Café: causa um escurecimento do dente de dentro para fora. Mas, calma! Não é aquele único cafezinho que você toma após o almoço que vai gerar manchas. O processo acontece no decorrer da vida.

Chá: contém substâncias chamadas taninos (também presentes no café e no vinho tinto), que provocam manchas. Alguns especialistas sugerem acrescentar um pouco de leite ao líquido, por conta da caseína, que ajudaria a neutralizar os prejuízos trazidos pelos taninos.

Curry: apesar de deixar as comidas com ótimo sabor, a especiaria pode manchar seus dentes devido à intensa pigmentação que possui.

Molho de soja e de tomate: de forma geral, molhos escuros podem deixar os dentes amarelados.

Imagem: Getty Images/iStockphoto

Frutas de tons vermelhos e roxos: geram as manchas especialmente por serem ácidas ou fortemente pigmentadas. Além disso, são cheias de frutose (o açúcar das frutas), que abre caminho para bactérias se instalarem nos dentes e causarem danos e descoloração

Vinho: sua acidez contribui para a desmineralização dos dentes, o que permite a adesão dos pigmentos naturais da bebida com maior facilidade.

Após comer e beber, siga essas dicas:

Para reduzir o efeito que esses alimentos causam aos dentes, faça um bom bochecho apenas com água imediatamente após comer.

Evite escovar os dentes nesse momento. Isso porque, a ação mecânica da escovação logo depois de consumir substâncias ácidas favorece a remoção de mineral da superfície dental.

O ideal é esperar pelo menos uma hora para limpar os dentes.

Esqueça o bicarbonato de sódio. Assim como qualquer produto que causa abrasão, a substância não tem o poder de quebrar o pigmento que escurece os dentes. Mais: ela desgasta a superfície dentária e, se usada com frequência, pode causar hipersensibilidade e prejudicar a gengiva.

De forma geral, para evitar as complicações ligadas à acidez na boca, é fundamental escovar os dentes com a técnica certa, usar escova de dente com cerdas macias, creme dental com baixa abrasividade e visitar regularmente o seu dentista.

Se o sorriso amarelou, tem solução

O mais efetivo é o clareamento feito no consultório com o dentista e complementado com o uso de um produto liberado por ele para tratamento caseiro, que tem menos peróxido (substância geralmente usada para promover o clareamento) e deve ser utilizado durante um período entre uma semana e 15 dias, de acordo com a orientação profissional.

Alguns trabalhos científicos mostram que só o tratamento caseiro já é bastante efetivo, mas um dentista deve avaliar seu caso Giuseppe Romito, dentista e professor de periodontia

Ambos os tipos, no entanto, devem ser realizados de forma controlada, durante o tempo certo, e com um profissional que saiba o ponto de saturação do seu dente. Para evitar danos, não é aconselhado parar um tratamento no meio, e depois de um tempo, começar de novo.

"Esse retoque é prejudicial, assim como a aplicação mais de uma vez ao ano, que pode causar sensibilidade. O ideal é que se o paciente quiser refazer o procedimento, espere entre 4 ou 5 anos, para que realmente aconteça mudança", esclarece o especialista.

Outras fontes consultadas: Patrícia Freitas, professora de odontologia; Diego Borrajo, dentista com especialização em ortodontia; Sanmy Saraiva, dentista especializado em prótese e procedimentos estéticos em geral.

*Com informações de reportagem publicada em 09/01/2018 e 20/02/2019