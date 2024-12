Sakamoto: tiro à queima-roupa em SP é cena trágica, bizarra e inaceitável

O tiro disparado por um PM à queima-roupa em jovem que gravava a ação policial, em São Paulo, é uma cena trágica, bizarra e inaceitável, opinou o colunista Leonardo Sakamoto no UOL News, do Canal UOL, nesta quinta-feira (26).

O que aconteceu [em São Paulo] é uma cena trágica, bizarra, bisonha e inaceitável, e acontece diariamente na periferia das grandes cidades de São Paulo. Isso aí é o padrão. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Um policial militar foi flagrado dando um tiro à queima-roupa em um jovem de 24 anos, na noite de ontem (25), enquanto ele gravava a abordagem ocorrida no bairro Jardim d'Abril, na zona oeste da capital paulista. Após ser atingido, o rapaz cai no chão e é socorrido por outras pessoas que estavam no local. Não há informações sobre o seu estado de saúde. Consultada, a SSP-SP (Secretaria da Segurança Pública de São Paulo) disse que o rapaz tentou tirar a arma do policial, mas não é possível verificar a suposta ação em imagens que circulam nas redes sociais.

Ao Canal UOL, Sakamoto disse haver um padrão de reclamações em relação aos casos de violência policial.

Eu não estou falando que é o padrão da abordagem, pelo amor de Deus. Há também policiais que operam dentro da lei. Mas você tem um padrão de reclamações em cima do excesso policial. É isso. A diferença agora é que isso está sendo gravado. E aí a gente dá graças aos céus que você tem celulares dos cidadãos e câmeras que pegam, registram e podem mostrar a realidade dos fatos. Leonardo Sakamoto, colunista do UOL

Ação foi registrada por câmeras de segurança

Nas imagens, divulgadas inicialmente pela TV Globo, uma viatura chega na rua, dois agentes descem do veículo e aparentam discutir com populares. Na sequência, um dos policiais chega a atingir uma pessoa com golpes usando algo que parece ser cassetete.

A segunda viatura aparece nas imagens e a discussão aumenta. Um jovem começa a gravar a ação, quando um dos agentes, com o que aparenta ser um cassetete nas mãos, avança contra ele e tenta puxá-lo pela blusa. Uma mulher tenta apartar a confusão. Outro agente vê a situação, corre e dispara contra o rapaz que gravava a ação. Um homem aparenta pedir calma aos policiais, enquanto um deles golpeia outro rapaz supostamente com cassetete.

Advogado: 'tiro em ação da PRF no RJ foi para atingir família'

No UOL News, o advogado Ademir Claudino, que faz a defesa da família abordada por agentes da PRF em Duque de Caxias (RJ), disse que os tiros disparados foram para atingir os ocupantes do veículo.

Os disparos atingiram principalmente o vidro traseiro do veículo, porta-malas e o ponto do veículo. Não sou perito, mas ao nosso ver, esses disparos foram para atingir os ocupantes e não para tentar atingir o veículo. Ademir Claudino, advogado da família

Juliana Leite Rangel levou o tiro durante uma operação da PRF na rodovia Washington Luís (BR-040). Ela seguia para Niterói, onde passaria a ceia de Natal com a família. O pai da menina, que dirigia o veículo, contou que, assim que ouviu a sirene da viatura, deu seta imediatamente indicando que iria encostar o carro, mas que os agentes já foram disparando vários tiros. Um deles acertou a cabeça de Juliana. Ela foi levada para o hospital, passou por cirurgia e o seu estado de saúde é considerado gravíssimo.

Os policiais confirmaram que fizeram os disparos, segundo apurou a GloboNews. A Corregedoria-Geral da PRF determinou o afastamento preventivo dos agentes de todas as atividades operacionais. A PF também abriu uma investigação sobre a abordagem.

Um pneu furou, mas pelo que eu vi —eu estive no local na noite que aconteceu, cheguei lá por volta das 22 horas, o senhor Alexandre [pai da jovem] ainda estava lá ferido— esse projétil entrou pelo porta-malas do veículo. Ademir Claudino, advogado da família

