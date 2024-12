Aeronave que caiu no Amazonas estava proibida de voar; dois morreram

Do UOL, em São Paulo

A aeronave que caiu no interior do Amazonas, matando duas pessoas, estava impedida de voar. Isso porque o CA (Certificado de Aeronavegabilidade) do avião de pequeno porte havia sido suspenso pela Anac (Agência Nacional de Aviação Civil).

O que aconteceu

O CVA (Certificado de Verificação de Aeronavegabilidade), documento emitido antes do CA, venceu em 27 de setembro deste ano. A situação irregular da aeronave está disponível no RAB (Registro Aeronáutico Brasileiro), sistema da Anac.

A aeronave também não estava autorizada a ser utilizada como táxi aéreo. Familiares disseram que o piloto Rodrigo Boer Machado afirmou que havia sido contratado para fazer um voo que sairia de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

Procurada pelo UOL, a Anac lamentou o ocorrido. "E presta condolência e solidariedade aos familiares e amigos das vítimas", diz o comunicado.

O CA é um documento obrigatório que comprova que uma aeronave está em condições de operar com segurança. A renovação do certificado deve ser feita anualmente.

O incidente será investigado pelo Cenipa (Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos), ligado à FAB.

Segundo o sistema da Anac, a aeronave pertencia à Patrimonial Celta. O UOL tenta contato com a empresa. Se houver resposta, o texto será atualizado.

Corpos e destroços encontrados

Os corpos do piloto Rodrigo Boer Machado e de Breno Braga Leite foram encontrados nesta quarta-feira (25) em Manicoré (AM). Os destroços da aeronave foram localizados em uma área de mata fechada.

Rodrigo Boer Machado Imagem: Reprodução/ Facebook

Na sexta-feira (20), antes de decolar, Rodrigo falou com a mãe e compartilhou a localização do voo. Segundo os familiares, porém, no mesmo dia o rapaz parou de responder aos contatos dos familiares.

A aeronave também não apresentava plano de voo antes de iniciar a operação e não apareceu no radar dos órgãos de controle. As buscas pelo avião desaparecido também contaram com o apoio das equipes da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e de cães farejadores.