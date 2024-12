Este cobertor promete refrescar as noites de calor, mas vale a pena?

Se o calor tem atrapalhado suas noites de sono, o Guia de Compras UOL encontrou um 'achadinho' que pode ajudar: um cobertor de resfriamento que se promete se ajustar à temperatura do corpo. Os preços variam confirme os fabricantes. Encontramos valores entre R$ 50,84 e R$ 215,59.

Segundo as empresas, o cobertor é composto por um material respirável de resfriamento, além de uma estrutura porosa, costurada e oca. Ele pode ser uma boa opção para levar em viagens ou até para colocar na caminha dos pets, que também sofrem com os dias quentes. Confira mais informações sobre o produto e as opiniões de quem o comprou.

O que diz os fabricantes dizem?

É feito de fibras de resfriamento, que utilizam a tecnologia japonesa 'Arc-Chill', e promete reduzir a temperatura da pele em 2º a 5º C.

Um dos fabricantes afirmam que esse processo de transferência de calor ocorre em minutos após o uso do cobertor.

Possui duas opções de tamanho, que podem ser usadas em camas de solteiro e casal.

Pode ser lavado na máquina, mas a recomendação é que um saquinho de proteção seja usado para evitar danos às fibras de resfriamento. Ele não pode ser colocado em secadoras ou no modo 'lava e seca' da máquina de lavar.

Após um tempo de uso, o cobertor se ajusta a temperatura do corpo e a sensação de resfriamento fica menor.

Ele é respirável, absorve o calor e o suor e, através das camadas dupla-face, faz a umidade evaporar.

Nas costas, é utilizado algodão 100% natural.

O que diz quem comprou?

Um dos modelos vendidos na Amazon registrou mais de 27 mil avaliações, acumulando uma nota de 4,3 estrelas (máximo de cinco). Confira a seguir algumas opiniões de quem comprou:

Não sei sobre a tal nanotecnologia, mas o que sei é que o tecido desse cobertor parece malha fria, sempre friozinho e não esquenta. Dito isso, a costura é bem feita, tem dois tecidos: de um lado, é algodão e do outro lado, é o tal tecido frio. Ele é bom se você gosta de dormir com uma coberta, mas estava impossível nos dias quentes. Então ele permite que você tenha o aconchego de uma coberta, mas sem desmaiar de calor. Marília

Ele é realmente tudo que promete no anúncio e dá total sensação de frescor. É super grande, e tem um toque muito bom. Caroline

Não conhecia o produto e resolvi experimentar. É uma manta de um tecido bonito, fino, mas pesado, com a sensação fria ao toque. Gostei. Luisa

Após algumas noites meio quentes eu posso dizer que o produto é muito bom, cumpre ao que se propõe. A sensação de temperatura mais baixa que a ambiente é um pouco confusa no começo, mas ajuda a ter um sono mais tranquilo para quem gosta de se cobrir mesmo no calor. É bem melhor que um simples lençol, sem dúvidas. Silvio

Pontos de atenção

As principais críticas sobre o produto são que, a longo prazo, ele perde a capacidade de resfriamento e não funciona como no início. Além disso, reclamam do odor de plástico nos primeiros usos. O fabricante recomenda uma lavagem antes do primeiro uso, mas não mais que duas lavagens ao ano, para manter a durabilidade do produto.

Resfria mesmo. Dormi uma noite com ele e até cheguei a sentir frio. Nesse ponto é ótimo. O problema é que ele tem um cheiro de plástico que não sai por nada. Já lavei, sequei no sol e não sai mesmo. Danielle

O cobertor tem um tecido geladinho, porém depois de um tempo no corpo ele esquenta como qualquer outro tecido. Achei muito caro pelo que oferece. Gabriela

O tecido realmente é fresco, muito agradável mas não gela o quanto eu esperava. Ana Caetano

O cobertor não é tudo isso que as pessoas falam nas avaliações. No calor, ele não gela, apenas refresca um pouco e por um tempo muito curto. Não vale o preço. Juliana

*Com informações do texto publicado em 30/01/2024.

