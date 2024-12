Piloto desaparece em voo no interior do Amazonas; família acredita em queda

Colaboração para o UOL, em São José do Rio Preto (SP)

O piloto Rodrigo Boer Machado, 29, de São José do Rio Preto (SP) está desaparecido desde sexta-feira (20) quando a aeronave que ele pilotava desapareceu na área rural de Manicoré, interior do Amazonas. A Força Aérea Brasileira (FAB) faz buscas pelo avião e pelo piloto.

O que aconteceu

Rodrigo Boer Machado Imagem: Reprodução/ Facebook

Segundo a família, Rodrigo foi para o estado do Amazonas a trabalho na semana passada. Aos familiares, ele disse que havia sido contratado para fazer um voo que sairia de Porto Velho (RO) com destino a Manaus (AM).

Ainda segundo os familiares do piloto, antes de decolar Rodrigo falou com a mãe e compartilhou a sua localização para que os familiares pudessem acompanhar o trajeto de seu voo.

A última posição do GPS de Rodrigo indicava que ele estava sobrevoando a região sudeste de Manicoré, a cerca de 7 km da cidade. Porém, a área é de mata, de difícil acesso e a localização exata ainda não foi confirmada.

A principal suspeita da família é que a aeronave tenha caído. Não há confirmações se o piloto viajava sozinho ou com mais pessoas.

A FAB informou que desde sábado (22) faz buscas na região na tentativa de encontrar o piloto. A aeronave não apresentou plano de voo antes de iniciar a operação e também não apareceu no radar dos órgãos de controle de trafego aéreo.

Familiares do piloto viajaram do interior paulista para o Amazonas para acompanhar os trabalhos de busca.