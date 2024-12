EMS aumenta participação na Hypera a 6%; ação chega a saltar 7%

SÃO PAULO (Reuters) - A Hypera Pharma comunicou que recebeu notificação da Perenne Investimentos sobre aumento de participação acionária na companhia por meio do seu fundo de investimentos Dodgers, que tem por trás o laboratório farmacêutico EMS, que tentou combinar os negócios com a companhia em outubro.

De acordo com o comunicado com data de sexta-feira, a Perenne passou a deter 38.125.500 ações ordinárias da farmacêutica, correspondentes a aproximadamente 6,02% do seu capital social total.

"A movimentação acionária não altera a composição do controle ou a estrutura administrativa da companhia", afirmou a Hypera.

A Hypera anunciou no final de outubro que o grupo NS, controlador da EMS, retirou proposta de aquisição de ações e de combinação de negócios após o conselho de administração da Hypera ter rejeitado alguns dias a oferta sem iniciar discussões com a rival.

Às 11h38, as ações da Hypera avançavam 4,99%, a 19,95 reais, na bolsa paulista, melhor desempenho do Ibovespa, que cedia 0,75%. Na máxima, mais cedo, chegaram a saltar 7%, a 19,32 reais.

(Por Paula Arend Laier e Luciana Magalhães)