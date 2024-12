Dnit diz que tentou reabilitar ponte que caiu, mas licitação fracassou

O Dnit (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) afirmou, nesta segunda-feira (23), que tentou contratar uma "reabilitação" para a ponte Juscelino Kubitschek, que fica entre o Tocantins e o Maranhão, em maio do ano passado. A estrutura desabou, deixando 3 mortos e 15 desaparecidos.

O que aconteceu

Edital foi lançado no primeiro semestre deste ano. O órgão, vinculado ao Ministério dos Transportes, declarou ter lançado um edital, em maio passado, para a contratação de empresa especializada para elaboração dos estudos preliminares, projeto básico e executivo de engenharia e execução das obras de reabilitação da ponte que caiu.

As condições atuais da OAE [obras de artes especiais] merecem atenção, pois verifica-se vibrações excessivas e desgaste visual de suas estruturas e do seu pavimento.

Na engenharia, OAEs são grandes estruturas rodoviárias, como pontes, viadutos, túneis e passarelas. Segundo a licitação, para reabilitar a ponte, era preciso fazer intervenções estruturais na infraestrutura, "além de serviços complementares, que objetivam restabelecer e adequar suas condições funcionais e de segurança". "A reabilitação desta OAE se faz necessária para que sua integridade e segurança passem a ser compatíveis com as normas atuais", apontou o edital.

Custo seria de R$ 13 milhões. A licitação, contudo, foi fracassada. Nenhuma empresa venceu a disputa. O vão central da ponte, de 533 metros de extensão, cedeu no domingo (22) e toda a estrutura foi interditada.

Órgão diz que estrutura recebia atenção. O Dnit registrou que manteve um contrato para manutenção desta ponte e de outras OAEs, do Tocantins, entre novembro de 2021 e novembro de 2023. O acordo, no valor de R$ 3,5 milhões, integrava o Programa de Manutenção e Reabilitação de Estruturas (Proarte). "Nesse período, foram realizados em todas as OAEs do contrato diversos serviços de reparos nas vigas, laje, passeios e pilares da estrutura", diz o Dnit.

Órgão diz que há contrato em vigor. O Dnit também informou que há outro contrato de manutenção da BR-226, rodovia da qual a ponte faz parte, vigente até julho de 2026. O acordo prevê a execução de serviços para melhorar a trafegabilidade e dar mais segurança aos usuários da estrada.

Técnicos do Dnit estiveram no local para avaliar e apontar as possíveis causas do acidente. O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que as obras devem custar entre R$ 100 milhões e R$ 150 milhões. O prazo estipulado para a entrega da obra é de 12 meses.

Nós ainda vamos avaliar o que está submerso, como será retirado, quais serão os custos adicionais advindos de outros serviços além da obra

Renan Filho

Imagens de problemas na ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira, apontados no edital da licitação de obras, em maio Imagem: Reprodução

Sindicância foi aberta para apurar "causas e responsabilidades". A apuração pode responder, por exemplo, se havia algum alerta para o risco de a ponte cair e por que a não interditaram.

Os dois primeiros mortos encontrados são uma jovem de 25 anos e um homem de 42 que estavam em motos. A identidade da terceira vítima ainda não foi revelada.

Três carretas, três motos e dois carros de passeio caíram no rio Tocantins. Buscas estão sendo feitas apenas com botes porque um dos caminhões que caiu no local carregava ácido sulfúrico.

A ponte Juscelino Kubitschek de Oliveira fica entre as cidades de Estreito (MA) e Aguiarnópolis (TO). Foi decretado estado de emergência para reparar a ponte.